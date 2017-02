Redactie − 02/02/17, 11:12

© anp. Gebakken paardenbiefstuk (L) en runderbiefstuk op een bord. Het verschil tussen paardenvlees en rundvlees is voor gewone consumenten nauwelijks te zien.

Het is terecht dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vorig jaar openheid van zaken heeft gegeven in de zaak rond vleesgroothandel Selten uit Oss. Voedselwaakhond foodwatch had via de rechter afgedwongen dat de afnemers van het vlees voor de consumenten openbaar zouden wordt gemaakt. Deze uitspraak is nu door de Raad van State bevestigd.

Het was voor consumenten lange tijd onduidelijk waar het relatief goedkope paardenvlees naar toe was gegaan dat de vleesgroothandel van Willy Selten had verkocht als puur rundvlees. Aanvankelijk weigerde de NVWA de informatie te verstrekken, maar moest deze vorig jaar van de rechter alsnog bekend maken.



Vrijwel alle grote supermarktketens, zoals Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Plus, C1000, Deen en Vomar, maakten deel uit van het klantenbestand. Ook onder meer vleeswarenfabrikant Stegeman, salademaker Johma en aardappelverwerker CêlaVita kregen vlees. Foodwatch vindt dat de gepubliceerde lijst aantoont 'hoe groot het schandaal was'.



Volgens Foodwatch is de uitspraak een grote overwinning voor de consument. "Als slachtoffer van voedselfraude moet je, net als bij andere vormen van fraude, malafide producten terug kunnen brengen. Openheid van zaken is bij voedselfraude zelfs nóg belangrijker, omdat de gezondheid in het geding kan zijn" aldus Ilse Griek, directeur van foodwatch.



De voedselwaakhond verwacht dat de uitspraak ook grote gevolgen zal hebben voor de informatieverstrekking bij andere voedselschandalen. De NVWA mag dankzij deze uitspraak informatie over mogelijk onveilig voedsel voortaan niet zo maar achterhouden.

Vleesfraude

Vleesgroothandel Selten verwerkte in 2011 en 2012 ten minste 336.000 kilo paard, maar nam dat niet op in de boekhouding. Eigenaar Selten hield vol dat het 'administratieve fout' was, maar werd wel veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. Het Openbaar Ministerie noemde Selten een 'meester in misleiding'.



De groothandelaar zou zijn afnemers en via hen de consument hebben misleid. Door paardenvlees voor rund te verkopen berokkende Selten zijn afnemers schade en schaadde hij hun reputatie. Het ging om veel buitenlandse afnemers waardoor ook de Nederlandse vleesindustrie averij opliep. De groothandel moest 50.000 ton vlees terugroepen omdat de herkomst niet duidelijk was.



De eerste meldingen dat er paardenvlees voor rund werd verkocht kwamen uit Ierland en Groot-Britannië. Het paardenvlees dook toen op in hamburgers. In februari 2013 werden 167 monsters getrokken, in 35 daarvan bleek het dna van paarden te zitten. In de hele administratie van Selten was echter geen stuk te vinden dat duidde op de inkoop van paardenvlees.



In 2011 en 2012 zou voor 336.000 kilo aan paardenvlees zijn ingekocht. De vele vervalste stukken waarop rundvlees stond in plaats van paardenvlees leverden een stapel aan aantijgingen op van valsheid in geschrifte. Door gebruik te maken van valse stukken kon in het belang van de consument ook het spoor van het vlees door Europa niet worden gevolgd.