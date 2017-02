Redactie − 02/02/17, 10:48

© ap. Donald Trump houdt naar verluidt moeilijke telefoongesprekken.

Contacten De telefoongesprekken die Donald Trump met wereldleiders voert, verlopen volgens officiële bronnen veelal prima en prettig. Maar uit gelekte transcripties blijkt dat het juist verre van vriendelijk aan toegaat. Zo zou hij zaterdag in een gesprek met de Australische premier Turnbull de hoorn op de haak hebben gegooid, en waarschuwde hij Mexico voor de 'bad hombres' in dat land.

© ap. Malcolm Turnbull, de Australische premier.

Do you believe it? The Obama Administration agreed to take thousands of illegal immigrants from Australia. Why? I will study this dumb deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Thu Feb 02 00:00:00 MET 2017

Vooral het gesprek met Turnbull, dat een eenvoudig gesprek met een trouwe bondgenoot zou moeten zijn, werd juist in Trumps eigen woorden 'het slechtste gesprek' dat de nieuwe president zou hebben gehad, meldde de Washington Post vannacht. Trump zou het telefoontje, dat een uur zou duren, al na 25 minuten hebben afgekapt.



Reden voor zijn boosheid was volgens The Washington Post een akkoord over vluchtelingen dat Trumps voorganger Obama afsloot met Australië. Australië zou vluchtelingen uit Midden-Amerika opnemen, en in ruil daarvoor neemt Amerika 1250 vluchtelingen op die in detentiecentra op eilanden vlakbij Australië liggen. De meeste van hen komen uit de zeven landen die Trump vrijdag trof met zijn inreisverbod.



Trump zou die deal 'de slechtste afspraak ooit' hebben genoemd. Want na het tekenen van zijn decreet over het inreisverbod zou het 'politieke zelfmoord' zijn om de 'nieuwe Boston-aanslagplegers' binnen te laten, zou hij Turnbull hebben laten weten. Hij refereerde hierbij aan de bomaanslag tijdens de marathon van Boston, in 2013.



Turnbull ontkent dat er sprake was van een slecht gesprek en een slechte politieke relatie. Volgens hem heeft Trump de hoorn niet op de haak gegooid, en is er geen deukje ontstaan in de relatie tussen beide innige bondgenoten. Trump ondermijnde die woorden echter meteen, door op Twitter te stellen dat hij de 'domme deal' gaat bestuderen. Een regeringswoordvoerder weigerde commentaar te geven.

Mexico

En dan was er ook nog het telefoontje met de Mexicaanse president Nieto. Volgens het ministerie van buitenlandse zaken was het een 'vriendelijk' gesprek, maar het lijkt er volgens persbureau AP veel meer op dat Trump een harde toon aansloeg. Zo zou hij hebben gedreigd militairen naar de grens te sturen om de 'bad hombres' tegen te houden. Daarmee doelt Trump op immigranten en smokkelaars. Hij muntte die term overigens al eerder, tijdens een verkiezingsdebat.



"Jullie hebben een groep bad hombres in jullie land", zouden de woorden van Trump zijn in de transcriptie die AP zegt in handen te hebben. "Jullie doen niet genoeg om hen te stoppen. Ik denk dat jullie leger bang is. Het leger van ons is niet bang. Misschien zend ik ze wel om dit op te lossen."



Ook Mexico ontkende dat Trump harde taal had gesproken. "Het is absoluut onwaar dat Amerika gedreigd heeft troepen te sturen naar de grens", aldus de woordvoerder van Nieto.