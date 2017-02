Door: Maaike van Houten − 02/02/17, 10:59

Werkstress Altijd maar bereikbaar zijn voor het werk, bij sportwedstrijden van de kinderen appen met collega's, 's avonds laat bij een talkshow nog even een paar werkmails beantwoorden: minister en PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher wordt het echt te gek.

Hij vindt dat werknemers hier, net als in Frankrijk, het recht moeten krijgen om na werktijd onbereikbaar te zijn voor hun baas. In Frankrijk is dat dit jaar bij wet geregeld. Bedrijven met meer dan vijftig werknemers moeten aangeven wanneer zij hun telefoon kunnen uitzetten.



In een bericht op zijn facebookpagina schrijft de PvdA-voorman dat hij niks tegen hard werken heeft. Hij is ook blij met mogelijkheden om thuis te werken. Dat zou hij niet willen verbieden. Zelf doet hij dat trouwens ook. Als vicepremier moet hij altijd bereikbaar zijn, onder het eten probeert hij er te zijn voor het gezin, maar daarna gaat hij vaak weer aan het werk. Dat is zijn keuze, dat scheelt, schrijft hij.

Verantwoordelijkheid

Van hard werken wordt niemand ziek. Van te hard werken wordt iedereen ziek.

Maar moderne werknemers moeten volgens de minister van sociale zaken ook eens 'nee' kunnen zeggen, zodat ze kunnen ontspannen, niet gehinderd door een baas of collega 'die in je hoofd fluistert' dat je nog een mail moet bekijken of een app beantwoorden.



Hij waarschuwt voor de stress, doordat mensen het gevoel hebben nooit klaar te zijn met werken. Hij ziet ook dat mensen in de avond en het weekend in de werkstand blijven, uit schuldgevoel, of omdat ze denken dat dat moet.



Dat is niet gezond, dat is ziekmakend, schrijft Asscher. "Van hard werken wordt niemand ziek. Van te hard werken wordt iedereen ziek."



Werkgevers, verenigd in VNO/NCW, zijn zich volgens een woordvoerster bewust van het probleem. Maar ze voelen niets voor collectieve afspraken over het recht om buiten werktijden de telefoon uit te zetten. Per bedrijf kunnen werknemers en werkgevers dat wel regelen, zegt ze. De werkgeversorganisatie legt de verantwoordelijkheid ook deels bij de werknemers: "Als ze bijvoorbeeld een e-mail hebben gelezen, moeten ze zelf de relevantie kunnen beoordelen en inschatten of het belangrijk is om meteen te reageren of niet."