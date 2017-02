Bendert Zevenbergen − 02/02/17, 11:22

© ANP.

Groei De lage rente lijkt de Nederlandse grootbank ING nauwelijks te deren. De bank boekte een stijging van de rentemarge - het verschil tussen de rente die de bank aan klanten betaalt en wat de bank aan rente ontvangt. Bestuursvoorzitter Ralph Hamers spreekt van een sterke groei van de bank bij zowel sparende als lenende klanten.

ING boekte over 2016 een nettowinst van 4,65 miljard euro, een stijging van 16% ten opzichte van het jaar ervoor. De bank haalde 1,4 miljoen nieuwe particuliere klanten binnen, waardoor het totaal wereldwijd steeg naar bijna 36 miljoen. Het bedrag dat klanten bij ING op hun rekeningen hebben staan, steeg vorig jaar met 4,4 naar 531 miljard euro.



Ondanks de lage rente in Europa, weet ING de marges - het verschil tussen wat de bank aan rente op spaargelden moet betalen en wat het aan uitgeleende gelden aan rente ontvangt - op peil te houden. Deze marge steeg naar 1,52 % tegenover 1,46% in 2015. De totale netto-inkomsten op rente, het verschil in euro's tussen ontvangen en betaalde rente, steeg met 5,2% naar 13,2 miljard euro.

Sterke positie

ING zelf hecht meer aan het zogenoemde gewogen kapitaal.

ING is wereldwijd actief en behoort met een balanstotaal van bijna 850 miljard euro tot de grootste banken met Europa. De bank heeft vooral een sterke positie in Nederland, België en Duitsland. In Nederland heeft de bank voor 124 miljard aan hypotheekleningen uitstaan.



Tot enkele jaren geleden deed ING ook in verzekeringen, via onder meer dochter Nationale Nederlanden. De verzekeringspoot is echter verzelfstandigd en ging onder de naam NN Groep naar de Amsterdamse beurs.



Het eigen vermogen van ING steeg licht en bedroeg eind vorig jaar 50,4 miljard euro. Op een balanstotaal van 845 miljard euro is dit slechts een kleine 6%. ING zelf hecht meer aan het zogenoemde gewogen kapitaal, een cijfer waar ook toezichthouders naar kijken. Deze steeg naar 14,2% tegenover 12,7% een jaar eerder.