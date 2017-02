Door: Marco Visser − 02/02/17, 06:52

© anp. Vrije uitloop-kippen zitten binnen door ophokplicht.

De consument met een optimistische inborst zal zeggen dat de vrije uitloopeieren gemiddeld 25 procent goedkoper worden. De boer met vrije- uitloopkippen is minder gelukkig. Hij denkt vooral aan gemiste inkomsten.

Dat is een gevolg van de ophokplicht die staatssecretaris Martijn van Dam van economische zaken invoerde vanwege de vogelgriep. Al twaalf weken zitten alle kippen in hun stal en mogen daar niet uit. Vrije-uitloopkippen mogen echter maximaal twaalf weken binnen zitten. Zitten ze er langer, dan zijn ze geen uitloopkip meer.



Die termijn verloopt vandaag. Daardoor wordt een ei van een voorheen vrije vogel die de consument ongeveer 20 cent kost, 'gedegradeerd' tot scharrelei van 15 cent per stuk. Een goedkoper ei van dezelfde kip, dat klinkt als winst voor de consument.



Maar de kip betaalt die winst met haar privileges. Tot voor kort had ze buiten vier vierkante meter tot haar beschikking, binnen moet zij één vierkante meter delen met negen andere kippen. "De kippen gaan er goed mee om", zegt kippenboer Erik Hubers die ook vakgroepvoorzitter is van landbouworganisatie LTO. Dat komt omdat de opgehokte uitloopkip volgens hem nog altijd een vrije dame is. "Ze hebben naast hun hok ook een overdekte uitloop, de koude stal. In het voorjaar kunnen deze kippen weer naar buiten."

Opgehokte uitloopkippen

Dan moet wel de vogelgriep voorbij zijn. In Nederland lijkt deze onder controle, maar elders in Europa blijft het virus slachtoffers maken. Liefst 80 procent van alle Europese uitloopkippen zit ondertussen in een hok.



Hubers heeft de afgelopen dagen 'enorm veel energie' gestoken in het praten met vertegenwoordigers van de lidstaten en Europarlementariërs om de termijn van twaalf weken op te rekken. "Dat moet gebeuren. Daar is iedereen het over eens", zegt Hubers. Iedereen, op één persoon na: Eurocommissaris Phil Hogan. "Hij wil voor de langere termijn af van de twaalf weken, maar vindt een oplossing voor de korte termijn te ingewikkeld."



Dat gaat de boer geld kosten. Gemiddeld krijgt een pluimveehouder met vrije-uitloopeieren 2 cent minder voor een scharrelei. "Dat is niet alles", zegt Hubers. "De pluimveehouder met vrije uitloopeieren maakt meer kosten. Die kan hij nu niet terugverdienen."



Tenzij de supermarkten de eieren blijven verkopen als vrije uitloop en op de doos een sticker plakken met extra informatie. LTO hoopt dat winkels deze noodoplossing kiezen, maar vooralsnog heeft geen keten plannen met stickers of wikkels.



Supermarktketen Plus, die normaal alleen vrije-uitloopeieren verkoopt, kiest ervoor de eieren af te waarderen tot scharrel. Albert Heijn twijfelt en Jumbo denkt na. Dat kunnen de twee grootste ketens van Nederland nog even volhouden, want er is nog voorraad voor komende week.



Vrije uitloopeieren zijn ook terug te vinden in de voedselindustrie. In taarten en cake bijvoorbeeld, en in mayonaise en sauzen. Unilever heeft nog eieren op voorraad, omdat de levensmiddelenreus niet alleen afhankelijk is van Nederland. Maar de vogelgriep woedt in heel Europa. Unilever sluit niet uit dat ook het te maken krijgt met een tekort.