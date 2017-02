Redactie − 02/02/17, 14:18

Staatssecretaris Eric Wiebes wist van niets.

Belastingdienst Staatssecretaris Wiebes wil 'onder geen beding' iemand de schuld geven van de chaos die is ontstaan danzij de te gunstige vertrekregeling bij de Belastingdienst. Wel heeft hij aandacht voor een ander probleem bij de dienst: hij gaat onderzoek doen naar mogelijk slechte beveiliging van miljoenen persoons- en bedrijfgegevens.

Vandaag debatteerde de Kamercommissie van financiën met Wiebes. Voor volgende week staat een debat gepland in de Tweede Kamer over het mogelijke lek in de beveiliging bij de Belastingdienst.



Het televisieprogramma Zembla kwam met bewijzen dat de gegevens van twaalf miljoen belastingplichtigen en twee miljoen bedrijven tussen 2013 en 2016 jaren niet goed beveiligd zijn geweest en mogelijk zichtbaar waren voor onbevoegden.



Wiebes kondigde vandaag bij het debat aan dat hij gaat uitzoeken of er bij de beveiliging fouten zijn gemaakt. Voor hem is nog niet gebleken dat er ook echt iets mis is, maar hij vindt wel dat hij achter de signalen aan moet gaan. De Autoriteit Persoonsgegevens liet gisteren weten daar niet op te wachten en besloot onmiddellijk een eigen onderzoek te starten.

Vertrekregeling

Het klinkt wellicht onwaarschijnlijk, maar de problemen zijn veel te groot om nu te gaan zagen aan de stoelpoten van Wiebes. De belastingdienst heeft al een groot probleem: de vertrekregeling. Het sociaal plan bij de Belastingdienst was veel te genereus en werd ook voor onbepaalde tijd afgekondigd. Door die regeling vertrekt een kwart van het personeel van de dienst met een veel te aantrekkelijke regeling en zonder dat gekeken is of de betreffende ambtenaar niet een voor de belastinginning cruciale functie vervult.



Uit een onderzoek, gedaan door voormalig lid van de Raad van State Hans Borstlap, kan geconcludeerd worden dat Wiebes van niets wist, iets wat hij vandaag ook tijdens het debat zei. Hij werd pas laat en toen nog gebrekkig op de hoogste gesteld. In de tussentijd waarschuwde hij de Kamer een aantal keren dat er wellicht wat aan de hand was, maar wat precies was onbekend.



Volgens Wiebes vandaag was de regeling ongelukkig, maar maken de vertrekkers alleen maar gebruik van een 'legitiem recht' dat hen is geboden. Het is volgens hem niet de schuld of het probleem van vertrekkers. Hij riep op de loyaliteit van die medewerkers niet in twijfel te trekken. Ook is hij ervan overtuigd dat er 'geen kwade genius' is die het plan heeft bedacht.



Daarom wil hij ook niemand beschuldigen. D66, het CDA en de PVV zijn het niet met hem eens, en eisen extra onderzoek.