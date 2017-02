01/02/17, 22:26

© epa. Kolonisten houden zich schuil achter een barricade.

Er staat een ijzige wind op deze eerste dag van februari, als Amona wordt ontruimd. Maar de vele honderden Joodse jongens en meisjes die uit omliggende nederzettingen zijn toegestroomd naar het nederzettinkje op de heuvel lijken geen kou te voelen. Ze dragen mutsen en wanten, en meer nog: ze hebben een heilig vuur.





Amona is een zogenaamde 'buitenpost', een kleine nederzetting met 42 Joodse families. Een nederzetting die niet werd gesticht door de Israëlische regering, maar op eigen initiatief door een groepje kolonisten. Na een jarenlange rechtszaak, die werd aangespannen door een Israëlische mensenrechtenorganisatie namens de Palestijnse eigenaren van de grond, bepaalde het Hooggerechtshof dat de buitenpost ontmanteld moet worden.



"Het is als de Holocaust", zegt Shlomit Waltzman. Zij woont in een nederzetting in Oost-Jeruzalem, maar haar broer woont hier in Amona. Ze aarzelt even als ze de vergelijking met de Holocaust maakt, maar ze doet het toch. "Als Joden uit hun huis worden verdreven..." Ze staat erop dit eraan toe te voegen: "We zijn een sterk volk. We zullen ook dit overwinnen. Dit is ons thuis."

Geweld vermijden

Nu is het dan zover. Honderden agenten - die duidelijk instructie hebben gekregen dit soepel te laten verlopen en geweld te vermijden - maken huis na huis leeg. Veel families zijn al vertrokken, maar de jonge sympathisanten gaan tot het uiterste.



Ze proppen zich met tientallen in het volgende huis dat ontmanteld gaat worden. De jongens in de ene kamer, de meisjes in een andere, want ze zijn allemaal streng religieus. Veel willen ze niet zeggen tegen de journalisten, want "het leger verzamelt informatie over ons", zegt een 18-jarige jongen die zijn naam niet wil noemen.



Hij heeft een paar kettingen in zijn hand, met sloten eraan. Hij en zijn kameraden gaan zich zo ergens aan vastketenen. Hij heeft medelijden met de politiemannen die hen hier wegslepen. "Ze weten niet wat ze doen. Ik kan hen niet helpen. Ze doen slecht. Ik ben een Jood. Ik ga me zo lang mogelijk verzetten."



Bij de ontruiming raken twintig agenten gewond, maar de meesten niet ernstig. Dertien mensen worden gearresteerd. Het is al met al een gemoedelijke ontruiming. Want de kolonisten weten dat ze weliswaar weg moeten, maar toch hebben gewonnen.



Want in ruil voor de ontruiming van Amona heeft premier Netanyahu - tegen de zin van de Verenigde Naties - de bouw van ruim drieduizend nieuwe huizen in de nederzettingen beloofd.



Bovendien wil hij een geheel nieuwe nederzetting stichten. Dat is voor het eerst in twintig jaar, sinds de Oslo-akkoorden.