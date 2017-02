Carl Mureau − 01/02/17, 19:04

© anp. Crispijn Ariëns (rechts) won vandaag de 200 km tijdens de Alternatieve Elfstedentocht.

Elfstedentocht Brabant heeft Ireen Wüst, maar is absoluut geen schaatsprovincie. Als eerste Brabander ooit won Crispijn Ariëns vandaag de Alternatieve Elfstedentocht op de Oostenrjjkse Weissensee.

Ariëns leerde schaatsen op de kunstijsbaan van Eindhoven, die al bestond nog ver voordat Breda en Tilburg er een hadden

Op het bevroren bergmeer in Karinthië bouwen ze elk jaar een kopie van het bruggetje van Bartlehiem. Wie de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee wint, krijgt daar zijn beker uitgereikt, waarna het talrijke publiek hem toeklapt. Vandaag was die prijs voor Crispijn Ariëns (27) en uit de geluidsboxen schalde het alternatieve volkslied van zijn provincie: Brabant van Guus Meeuwis.



Ariëns is afkomstig uit Boxtel. Hij leerde schaatsen op de kunstijsbaan van Eindhoven, die al bestond nog ver voordat Breda en Tilburg er een hadden. Ariëns had aanleg, was ambitieus en zag dat hij thuis amper sterke trainingsmaatjes had. Toen hij 17 was, trok hij naar Friesland. Hij vestigde zich in Wolvega, trouwde in 2013 met zijn Cynthia en werd afgelopen jaar vader, van zoontje Nolan.



Crispy, zoals zijn bijnaam luidt, is tegenwoordig fulltime schaatser. Zijn (halve) baan bij CadoMotus, leverancier van skeeler- en schaatsmateriaal, zegde hij in oktober op. Hij is uitgegroeid tot een topper van het marathonpeloton, op de schaats en op skeelers. Op wieltjes oogstte hij al vele zeges, in de zomer van 2013 won hij zelfs goud op de NK, EK en WK. Succes op het ijs kwam minder makkelijk, maar ook als schaatser heeft de Brabantse Fries intussen een leuke erelijst opgebouwd.



© ANP. Crispijn Ariëns

Cruciale ontsnapping

Op acht kilometer voor de finish plaatste Ariëns zijn beslissende demarrage. Hij kwam solo aan

"Maar dit is de mooiste van allemaal", zei hij vandaag in Oostenrijk. De 200 kilometer op de Weissensee is voor marathonschaatsers de belangrijkste wedstrijd van het jaar, tenzij in Friesland de echte Elfstedentocht plaatsvindt. Maar die Tocht der Tochten heeft geen enkele rijder van het huidige peloton ooit mogen rijden. Oostenrijk geldt sinds 1989 als een serieus alternatief. Wie hier wint, telt echt mee. Ariëns is nu zo'n grote meneer. Laat die echte Elfstedentocht maar komen.



Zijn overwinning was er echt een van het collectief. Zijn ploeg, gesponsord door kledingketen Okay Fashion & Jeans, telt gelouterde dertigers als Ingmar Berga (zaterdag winnaar van het Open NK) en Frank Vreugdenhil en de gevorderde twintigers Ariëns, Marcel van Ham en Robert Bovenhuis. Jonkie Bart Hoolwerf completeert. Met zijn zessen beheersten zij de wedstrijd, die loodzwaar was. De combinatie van dooi en sneeuwijs maakte dat het peloton vele kilometers door een soort fondantlaag moest ploeteren. Het ijs was er zo broos als borstplaat. Ariëns: "Daar was het meer steppen dan schaatsen."



Al na tien kilometer viel de cruciale ontsnapping. In de kopgroep van 21 man was Okay met het sterkst vertegenwoordigd. In de slotronde van 25 kilometer bleven nog drie man over: Ariëns, zijn ploegmaat Vreugdenhil en Niels Mesu, de winnaar van vorig jaar. Zij kregen nog wel gezelschap van Jouke Hoogeveen, die terugkwam van zes minuten achterstand. Op acht kilometer voor de finish plaatste Ariëns zijn beslissende demarrage. Hij kwam solo aan. Vreugdenhil finishte als tweede, voor Mesu. De dubbelslag was compleet.



© ANP. Elma de Vries

Pannenkoeken

Elma de Vries leek winnares te worden op de Weissensee. Maar na 199.980 meter koers, in volle sprint op weg naar de zege, kwam ze ten val. De 33-jarige Friezin dacht buikglijdend toch als eerste de finish te halen, maar werd ingehaald door haar drie medevluchtsters. "De finishboog was tien meter te ver. Vreselijk zuur", sprak de vrouw die in 2006 wel won. Nu werd zij vierde en ging de zege na 7.57.51 uur schaatsen naar Lisa van der Geest, voor Anne Tauber en Ankie IJtsma.

Barend Vis, de kok van het Okay-team die in alle vroegte al pannenkoeken had gebakken, stond te stralen. Coach Peter de Vries, zelf twee keer winnaar op de Weissensee, kon zijn geluk niet op. En ook de trouwe sponsor Edward van Dijk stond heerlijk trots te wezen. Hij stopt jaarlijks zo'n 2,5 ton in zijn team. In grote wedstrijden moeten zijn jongens bijna altijd opboksen tegen het machtige blok van succescoach Jillert Anema. "Zij winnen misschien wel 90 procent van de wedstrijden, het is mooi voor de sport dat ook eens een ander team wint", sprak Van Dijk.



Ariëns wilde het niet hebben over de mannen van Anema. "Wij rijden tegen iedereen, niet alleen tegen hen." Hij was, op het natuurijs van de Weissensee, na 6.06.35 uur de beste van allemaal geweest. En daar kan hij nog een lange avond van genieten. De mannen van Okay kunnen een mooi feestje bouwen in Techendorf, het dorp dat elke winter twee weken lang rond-wit-blauw kleurt. En bij die party is een sterke Brabander het middelpunt.