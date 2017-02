Door: Sander Becker − 01/02/17, 17:05

© epa. Marine le Pen.

Marine Le Pen weigert 298.392 euro terug te betalen die ze ten onrechte van het Europarlement heeft ontvangen voor een 'spookmedewerkster'. Het parlement gaat de leidster van het extreem-rechtse Front National daarom per direct met duizenden euro's per maand korten op haar Europese vergoeding.

Le Pen werkt niet mee, want volgens haar is de beschuldiging van fraude 'op niets gebaseerd'

Om middernacht verstreek de deadline waarop Le Pen het geld had moeten terugstorten. De Franse politica werkt niet mee, want volgens haar is de beschuldiging van fraude 'op niets gebaseerd' en 'politiek gemotiveerd'. Ze heeft bij de Belgische justitie een aanklacht ingediend tegen het Europarlement en tegen het Europees Bureau voor Fraudebestrijding Olaf, dat het gesjoemel in 2016 aan het licht bracht.



Als Europarlementariër ontving Le Pen het geld tussen 2010 en 2016 voor haar assistente Catherine Griset. Die liet haar neus vrijwel nooit zien in Brussel, terwijl dat wel de voorwaarde was voor de subsidie. Griset, al decennia een goede vriendin van Le Pen, runde ondertussen wel het Franse FN-hoofdkantoor in Nanterre.



Het Europarlement houdt voorlopig de helft van Le Pens bruto maandsalaris (8484 euro) in, plus de volledige maandvergoeding voor haar kantoor (4320 euro) en de helft van haar dagvergoedingen. Dat is 306 euro voor elke dag dat ze in het parlement aanwezig is.

Geldnood

In totaal moet het Front National 1,1 miljoen euro aan Brussel terugbetalen

Naast de 298.392 euro moet Le Pen 41.554 euro terugbetalen vanwege een onterechte vergoeding die ze in 2011 opstreek voor een parlementair medewerker die in werkelijkheid als haar lijfwacht werkte. Verder lopen er claims tegen vijf andere FN-Europarlementariërs voor soortgelijke fraude. In totaal moet de partij 1,1 miljoen euro aan Brussel terugbetalen.



De partij verkeert al jaren in geldnood. Le Pen verwacht 12 miljoen euro nodig te hebben voor haar presidentscampagne van de komende maanden, maar vanwege haar slechte financiële reputatie wil geen enkele bank haar een lening verstrekken. Ze had eerder 9 miljoen gekregen van een Tsjechisch-Russisch bank. Maar die ging failliet en nu moet ook dat bedrag terug. Le Pen kon eind december wel 6 miljoen lenen van haar rijke vader.



Afgelopen maand zijn de Franse autoriteiten een onderzoek begonnen naar geknoei door het FN in het Europarlement. Ze kijken naar 'misbruik van vertrouwen, bedrog op georganiseerde schaal en valsheid in geschrifte'. Daarnaast moeten de penningmeester en vice-voorzitter van de partij voor de rechter verschijnen vanwege geknoei bij de verkiezingscampagne van 2012.