Door: Joost Morel − 01/02/17, 17:15

© ap. Christine Hohmann-Dennhardt bij de jaarlijkse persconferentie van Volkswagen op 28 april 2016.

Volkswagen doet opnieuw een opmerkelijke uitbetaling. Ditmaal niet een schikking aan autoriteiten in de Verenigde Staten of gedupeerde dieselrijders, maar aan ethiekdirecteur Christine Hohmann-Dennhardt. Na één dienstjaar krijgt ze 12 miljoen euro van de autobouwer uit Wolfsburg, meldt de Süddeutsche Zeitung.

Martin Winterkorn, de voormalig VW-topman die door de Duitse justitie ervan wordt verdacht in een vroeg stadium op de hoogte te zijn geweest van fraude met uitstootwaarden van dieselauto's, streek enkele jaren terug al 17,5 miljoen euro aan salaris en bonussen op in één jaar. Binnen Volkswagen brandde destijds een felle discussie los over de redelijkheid van dergelijke hoge vergoedingen voor directieleden.



Het dieselschandaal en de financiële miljardenstrop als gevolg daarvan ten spijt, Volkswagen blijft managers astronomische bedragen uitkeren. Zelfs aan de 'chef ethiek' die op 1 januari 2016 bij Volkswagen in dienst kwam, om de puinhoop van de sjoemelaffaire uit het Winterkorn-tijdperk op te ruimen.



Eerder was Hohmann-Dennhardt, van huis uit juriste, werkzaam als SPD-politica en rechter aan het Duitse Constitutionele Hof. Vervolgens maakte Mercedes-fabrikant Daimler haar verantwoordelijk voor de nieuwe directieportefeuille 'Integriteit en Recht'. Het bedrijf moest namelijk tot een vergelijk komen met de Amerikaanse autoriteiten vanwege een wereldwijde smeergeldaffaire.

Verschil van mening

Bij Volkswagen werd Hohmann-Dennhardt aangesteld om met hetzelfde bijltje te hakken. Wederom waren Amerikaanse toezichthouders en justitie haar belangrijkste opponent, alleen het af te handelen schandaal was ditmaal van andere aard. Een schandaal dat VW nu al meer dan 20 miljard dollar kost.



Afgelopen vrijdag maakte Hohmann-Dennhardt bekend na ruim een jaar alweer op te stappen bij de grootste autobouwer ter wereld. De Süddeutsche schreef eerder deze week dat dit voor Volkswagen duur uitpakt. De twaalf miljoen euro die ze nu meekrijgt, noemt Hohmann-Dennhardt een "heel normale gang van zaken". Haar contract liep tot eind 2018, "en contracten moeten nou eenmaal worden nagekomen", zegt ze tegen de Duitse krant. "Ik heb niets te verbergen."



Voor het vertrek van de ethiekmanager doen binnen VW twee verklaringen de ronde. De ene is dat Hohmann-Dennhardt haar goede naam niet langer wilde verbinden aan de aarzelende opruimingsactie bij Volkswagen. De andere luidt dat ze niet aan de verwachtingen heeft voldaan en dat de harde jurist Manfred Döss de bedrijfsbelangen in de VS veel beter verdedigde.



Volkswagen schrijft op de eigen website dat beide partijen na onderling overleg uit elkaar zijn gegaan omdat de 'grootschalige schikkingen met de Amerikaanse autoriteiten zijn afgerond', maar ook dat er een verschil van mening bestond 'over de toekomstige invulling van haar functie'.