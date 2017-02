Door: Jeannine Julen − 01/02/17, 16:52

© anp. Pixel, de nieuwste smartphone van Google.

Merkwaarde 'Apple meest waardevolle merk.' Of: 'Apple aan top.' En nog een: 'Apple stoot Google van troon.' Het zijn koppen uit een tijd waarin Apple haast alle lijstjes over merkwaarde aanvoerde.

De reden? Apple is niet innovatief genoeg

Maar vandaag stak het merkwaarderingsbureau Brand Finance daar in haar eigen jaarlijkse lijst een stokje voor. Voor het eerst in vijf jaar was niet het nalatenschap van wijlen Steve Jobs, maar zoekmachine Google het merk dat analisten het best waardeerden.



De reden? Apple is niet innovatief genoeg. Google bracht afgelopen najaar de nieuwe smartphone Pixel op de markt, experimenteerde met de zelfrijdende auto (een blinde man reed ermee door de Texaanse stad Austin) en trok enkele gerenommeerde informatici aan. En Apple, die innoveert wel. Maar sinds de dood van Jobs lukt het het bedrijf maar moeilijk zogenoemde 'wow producten' aan de man te brengen, zegt Brand Finance in het Australische medium AFR Online.



Googles merkwaarde steeg vorig jaar met bijna een kwart tot zo'n 110 miljard euro, berekende Brand Finance. Die van Apple daalde juist van bijna 146 miljard naar zo'n 110 miljard euro. Goed genoeg voor een tweede plaats op de wereldranglijst. Opvallend genoeg presteerde Apple afgelopen jaar het slechtst van de gehele top tien die Brand Finance opstelde. Sommigen groeiden heel hard, anderen wat minder, maar geen enkel bedrijf - behalve Apple - daalde in waarde.



© ANP.

Beurswaarde

Als het gaat om naamsbekendheid, loyaliteit en personeelstevredenheid ziet de ranglijst er heel anders uit

Gaat het dan slecht met de bedenker van de iPhone. Allerminst. Apple staat met zo'n 670 miljard dollar nog steeds te boek als het bedrijf met de hoogste beurswaarde ter wereld. De beurswaarde van Alphabet, het moederbedrijf van Google, valt met ongeveer 100 miljard dollar lager uit. En vorig jaar meldde Applebaas Tim Cook nog dat het bedrijf zijn beste kwartaal tegemoet ging.



In Nederland bekleedt Shell de hoogste positie van de ranglijst. Daarna volgen ING, Philips, Rabobank en Heineken. ING heeft de tweede plek van Philips overgenomen, terwijl Rabobank van de Nederlandse bedrijven het grootste merkwaardeverlies noteerde.



Als het gaat om naamsbekendheid, loyaliteit en personeelstevredenheid ziet de ranglijst er heel anders uit. Hier heeft LEGO de koppositie overgenomen van Disney. De speelgoedfabrikant dankt zijn succes vooral aan de vele medialicenties en samenwerkingsverbanden die hebben geleid tot onder meer LEGO Star Wars, LEGO Harry Potter en LEGO Batman.