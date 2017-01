01/02/17, 01:22 − bron: Belga

In de Duitse hoofdstad Berlijn zijn tijdens politieoperaties drie mannen opgepakt die verdacht worden van terrorisme. Dat meldt een woordvoerder van de Berlijnse politie, die daarmee een bericht van het Duitse blad Bild bevestigt. Het is nog niet bekend of de drie een concrete aanslag beraamden in Duitsland.

Volgens Bild werden de mannen, die 21, 31 en 45 jaar oud zijn en van wie er zeker twee woonachtig zijn in Berlijn, gearresteerd in het kader van een onderzoek naar een mogelijke 'ernstige gewelddaad tegen de staat'.



De onderzoekers zouden aanwijzingen hebben gehad dat de mannen zeer concrete plannen hadden om in de nabije toekomst naar een oorlogsgebied te reizen, waar ze zich in een trainingskamp wilden voorbereiden op het plegen van een aanslag.



Islamitische Staat

De verdachten hadden volgens Bild nauwe banden met terreurgroep Islamitische Staat, maar dat kon de politie niet bevestigen. Tijdens de politieoperatie vond ook een huiszoeking plaats in de salafistische Fussilet-moskee in de wijk Moabit, waar de mannen regelmatig kwamen. Het is dezelfde moskee die ook door Anis Amri, de dader van de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn op 19 december, werd bezocht.