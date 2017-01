Door: Ingrid Weel − 31/01/17, 18:44

© anp.

Het UWV krijgt jaarlijks bijna 2 miljard euro maar niemand weet of dit veel of weinig is. Dat manco belemmert vervolgens het overleg tussen de uitkeringsorganisatie en het ministerie van sociale zaken, blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer.

Om het UWV toekomstbestendig te maken, is een zakelijker aansturing nodig door de minister van sociale zaken en werkgelegenheid en de raad van bestuur van UWV. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in het rapport 'UWV, balanceren tussen ambities en middelen' dat zij vandaag aan de Tweede Kamer presenteerde.



Hiertoe is het wel nodig dat er beter inzicht komt in de kosten die het UWV maakt en de prestaties die daarvoor worden geleverd. Zowel het ministerie van SZW als het UWV hebben hiervan geen goed beeld. Zo hanteert bijna elke afdeling zijn eigen rekenmodel. Het is niet verstandig om zo te werken, zegt Kees Vendrik, lid van de Algemene Rekenkamer.

Onderlinge relatie

Een correcte boekhouding maakt de communicatie met het ministerie van sociale zaken een stuk makkelijker Kees Vendrik, Algemene Rekenkamer

"Het UWV moet de uitvoeringskosten beter kennen." Het zou nu zomaar kunnen dat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen niet efficiënt werkt of juist zucht onder een zeer hoge werkdruk. Een correcte boekhouding maakt ook de communicatie met het ministerie van sociale zaken een stuk makkelijker, concludeert Vendrik.



De onderlinge relatie tussen het ministerie en UWV is sowieso een zorgpunt. Tussen de moeilijke zinnen door meldt het rapport dat de twee partijen moeten 'investeren in de vertrouwensrelatie', 'een gemeenschappelijke taal' moeten ontwikkelen, en dat er gedragsveranderingen moeten plaatsvinden.



Toch is de Rekenkamer in zijn algehele oordeel mild over het UWV. Er gaat immers ook veel goed. Vendrik: "Het UWV heeft de afgelopen jaren zijn taken naar behoren uitgevoerd. De organisatie krijgt veel kritiek. Maar er is ook veel gebeurd. Er zijn veel wetswijzigingen geweest die UWV steeds moest doorvoeren."



Als voorbeeld neemt Vendrik de arbeidsbemiddeling van mensen zonder werk naar een baan. Eerst werd deze taak afgezwakt, moest het digitaal plaatsvinden. Er werden lokale kantoren opgeheven want dat was niet nodig. Maar inmiddels moet het toch weer regionaal. En het contact moet weer intensiever, meer face-to-face.

Digitale uitdaging

Het UWV is één grote datafabriek; ze draaien volledig op ict, en dat moet gemoderniseerd. Sommige systemen komen nog uit de tijd van het GAK Algemene Rekenkamer

"Na zoveel veranderingen, met ook nog een flinke bezuiniging erop, kun je niet verwachten dat een organisatie dat onderdeel tip-top op orde heeft." De Rekenkamer zegt overigens heel weinig over de reïntegratie-activiteiten van het UWV. "Dat geeft zo'n wisselend beeld door al die veranderingen, dat het lastig is voor ons om een oordeel over te vellen."



De Rekenkamer maakt zich wel zorgen om de toekomst van UWV. "Onderschat de digitale uitdaging niet. Het UWV is één grote datafabriek; ze draaien volledig op ict, en dat moet gemoderniseerd. Sommige systemen komen nog uit de tijd van het GAK (de voorganger, red). Er is ontzettend veel werk te verzetten. Ik hoop dat de politiek daar rekening mee houdt. Dit is geen alledaags klusje wat je er even bij doet." Geschat wordt dat het ict-project 463 miljoen euro kost. In de begroting is er minder geld beschikbaar.



Maar waarom waarschuwt het UWV-bestuur daar zelf niet voor? Vendrik: "Dat is niet altijd makkelijk. Uitvoerders zijn heel loyaal. Nee zeggen, voelt als een nederlaag. Ze willen voldoen aan alle politieke opdrachten. Dat kan een valkuil zijn. Kijk maar hoe het ging bij de Sociale Verzekeringsbank met het persoonsgebonden budget."



Wederom helpt het dan als goed zicht is op werkelijke kosten, benadrukt het lid van de Rekenkamer. "Dan kan een organisatie eerder aangeven als de grens wordt bereikt. Dan luisteren politici ook beter. De afgelopen jaren was er niet veel bestuurlijke politieke liefde voor het UWV. Dat is zonde want er zijn niet veel organisaties met een groter publiek belang dan het UWV."