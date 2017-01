Door: Han Koch − 31/01/17, 10:55

© anp.

Straffen Drie klanten van een jonge prostituee komen vandaag voor de Amsterdamse rechter. Een nieuwe kans voor het OM.

Het Amsterdamse dossier is een nieuwe kans voor het OM de rechters ervan te overtuigen dat niet alleen de pooiers van de jonge vrouwen aangepakt moeten worden

© thinkstock.

Het Openbaar Ministerie heeft de laatste jaren met een zeker succes klanten van jonge prostituees voor de rechters gebracht. Het succes is nog lang niet compleet, de rechters leggen straffen op die mijlenver verwijderd zijn van wat het OM eist. Vandaag komen in Amsterdam drie klanten voor de rechter van de destijds 17-jarige prostituee met de werknaam 'Latoya' of 'Melissa'.



Het Amsterdamse dossier is een nieuwe kans voor het OM de rechters ervan te overtuigen dat niet alleen de pooiers van de jonge vrouwen aangepakt moeten worden maar dat de klanten een vergelijkbare behandeling verdienen. Immers zonder klant is er geen vraag naar betaalde seks met jonge vrouwen, zo is de redenering van het OM, maar ook van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. De nadruk lag jaren op de vervolging van de aanbiedende partij, nu worden de spelers aan de vraagzijde op de korrel genomen, de hoerenlopers.



Van alle dossiers die tot op heden voor de rechters zijn gebracht is de Valkenburgse zedenzaak de meest in het oog springende. De jonge prostituee Kimberley (16) ontving in korte tijd een stoet aan klanten in een Valkenburgs hotel. Van de 27 klanten zijn er uiteindelijk 23 veroordeeld voor betaalde seks met het meisje. De rechtbank Maastricht en later het hof in Den Bosch deelden straffen uit van één dag cel in combinatie met een taakstraf. Veel lager dan de celstraffen die het OM had geëist.



Die ene dag cel werd daarbij ook nog eens gegeven omdat de wet voor dit delict - betaalde seks met een meisje jonger dan 18 en ouder dan 16 jaar - geen ruimte geeft slechts een taakstraf op te leggen. De rechters waren mild omdat de mannen niet bewust op zoek waren naar een minderjarige prostituee.

Zedenzaak

Het was juist die troosteloze plek die een belangrijk deel van het verschil in straf verklaarde

Het OM is tegen zes uitspraken uit het Valkenburgse dossier in cassatie gegaan bij de Hoge Raad.



Zo mild als de straffen waren in de Valkenburgse zedenzaak, zo zwaar waren die in de zedenzaak die september 2015 diende voor de rechtbank Rotterdam. Drie mannen werden veroordeeld tot straffen van vier tot negen maanden voor betaalde seks met een minderjarig meisje. De seks vond plaats in een Schiedamse kelderbox. Het was juist die troosteloze plek die een belangrijk deel van het verschil in straf tussen de Limburgse en de Rotterdamse rechter verklaarde. De kelderbox is volgens de Rotterdamse rechter een strafverzwarende omstandigheid omdat het meisje in een kwetsbare positie is gebracht.



Als de plek van de verboden handeling van doorslaggevende betekenis is, dan zit het Amsterdamse dossier qua plaats delict tussen de Valkenburgse hotelkamer en de Schiedamse kelderbox in. 'Latoya' of 'Melissa' moest van haar pooier de mannen ontvangen in een flat in Diemen. Die flat was bij meerdere pooiers in gebruik. Zij kregen in april 2015 straffen variërend van 18 maanden tot 36 maanden.