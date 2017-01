Redactie − 30/01/17, 12:21

© ap. Brunhilde Pomsel, in de zomer van 2016 gefotografeerd rond de première van de documentaire over haar leven. Ze overleed vorige week op 106-jarige leeftijd.

Brunhilde Pomsel, de voormalig secretaresse van Joseph Goebbels is vorige week op 106-jarige leeftijd overleden in haar woonplaats München. Goebbels was minister van propaganda onder Adolf Hitler in nazi-Duitsland.

De mensen die vandaag zeggen dat ze meer zouden hebben gedaan voor die arme, vervolgde Joden... Ik geloof echt dat zij dat oprecht menen, maar zij zouden het ook niet hebben gedaan. Brunhilde Pomsel

Pomsel was een van de laatste overlevende stafleden uit het nazitijdperk. Ze zweeg lang over haar ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Pas in 2011, na haar honderdste verjaardag, blikte ze in een interview met een Duitse krant terug op die periode.In de vorig jaar verschenen documentaire 'A German Life' zei Pomsel dat ze niet wist van de moord op zes miljoen joden, ze deed naar eigen zeggen gewoon secretaressewerk. Volgens Pomsel zaten zij en haar collega's in een 'bubbel' en stelden ze zich geen vragen.



"De mensen die vandaag zeggen dat ze meer zouden hebben gedaan voor die arme, vervolgde Joden... Ik geloof echt dat zij dat oprecht menen, maar zij zouden het ook niet hebben gedaan", zei ze. Ze benadrukte dat ze zich niet schuldig voelde over de Holocaust 'tenzij je het hele Duitse volk de schuld geeft dat uiteindelijk die regering de controle kon nemen. Dat waren wij allemaal. Ook ik."



Goebbels omschrijft ze in de film als 'een knappe man, maar een beetje klein', verder vond ze hem goed gekleed, maar arrogant.

Snelste typiste

In een interview in The Guardian naar aanleiding van de documentaire zei ze: "In de korte tijd die mij nog rest - en ik hoop dat het maanden in plaats van jaren zullen zijn - klamp ik me maar vast aan de hoop dat de wereld niet weer op zijn kop wordt gezet zoals toen gebeurde, al zijn er een aantal gruwelijke ontwikkelingen geweest, niet? Ik ben opgelucht ik nooit kinderen heb gekregen over wie ik me nu zorgen moet maken."



Pomsel begon haar carrière als schrijver voor een joodse verzekeringsmakelaar. Hoewel ze naar eigen zeggen haar hele leven apolitiek was, sloot ze zich in 1933 aan bij de NSDAP van Hitler. Het leverde haar een baan op bij de Duitse nationale radio.



In 1942 werd ze vanwege haar kwaliteiten als typiste de persoonlijk secretaresse van propagandaminister Goebbels. "Ik was gevleid, want het was een beloning voor de snelste typiste bij het radiostation."



Na de Tweede Wereldoorlog werd Pomsel opgepakt door het Sovjetleger en bracht ze vijf jaar door in detentiekampen. In 1950 ging ze opnieuw als typiste aan de slag bij de Duitse omroep waar ze tot 1970 bleef werken.



Pas in 2005, toen het Holocaust Monument in Berlijn werd onthuld, zocht Pomsel uit wat er met haar Joodse schoolvriendin Eva was gebeurd in de oorlog, van wie zij destijds dacht ze naar Sudetenland was gestuurd vanwege gebieden die 'herbevolkt' moesten worden. Dat leek toen 'volkomen plausibel', aldus Pomsel in The Guardian. Maar Eva was in november 1943 gedeporteerd naar Auschwitz en in 1945 doodverklaard.