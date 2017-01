Door: Hanne Obbink − 29/01/17, 21:10

© RV. Diefstal in een supermarkt.

Interview Een vrouw van 68 uit Oldenzaal pleegde deze maand zelfmoord, vlak nadat de regionale televisie had lieten zien hoe ze in een winkel een portemonnee stal van een andere klant. Het Openbaar Ministerie houdt vol: het schenden van de privacy was een passend middel om dit misdrijf op te lossen.

Maar Judith van Erp, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, plaatst kanttekeningen. "Een zwaar middel tegen een vrij licht vergrijp, dat is buiten proportie."



Hoe moet die afweging gemaakt worden?

"Dat ligt vast in de zogeheten aanwijzing opsporingsberichtgeving. Die bepaalt allereerst dat beelden alleen uitgezonden mogen worden als het gaat om een delict dat tot voorlopige hechtenis kan leiden. Maar dat geldt voor bijna elk delict, dus daarmee is bijna niets uitgesloten.

"Daarnaast moet er een afweging gemaakt worden tussen het belang van de rechtsstaat en de belangen van de betrokkenen, verdachten én slachtoffers. En er moet afgewogen worden of er ook andere middelen zijn om een misdrijf op te lossen. Dat kader is op zich helder."



Is dat in dit geval juist toegepast? Is de afweging goed gemaakt?

"Dat kan ik niet zeggen. Maar in het algemeen is het wel zo dat bijvoorbeeld de omvang van de schade uitmaakt. Er zat meer dan vijftg euro in die portemonnee, zegt het OM. Maar hoeveel precies? Dat maakt uit voor de afweging. Net als de omstandigheden. Gaat iemand heel berekenend te werk en is er gevaar voor recidice of gaat het om een toevalstreffer - dat laatste lijkt in Oldenzaal het geval.



"Camerabeelden uitzenden of niet, daar zit van alles tussenin. Je kan die beelden ook eerst in besloten kring laten zien, onder winkeliers bijvoorbeeld. Of het gezicht blurren of slechts de situatie beschrijven. Of dreigen dat je de beelden openbaar maakt, zoals in het geval van Feyenoord-hooligans is gebeurd. Dan heb je misschien wat meer geduld nodig om een zaak op te lossen, maar het met wat creativiteit was veel mogelijk geweest."



Het OM zegt: 'Het uitzenden van beelden is heel effectief ...'

"Ik heb ooit onderzoek gedaan naar het programma Opsporing Verzocht: het aantal zaken dat opgelost stijgt inderdaad. Maar ik weet niet of dat voor regionale programma's ook geldt."



Het OM zegt ook: 'Moeten we dan tegen slachtoffers zeggen: sorry, de privacy verhindert ons de dader te op sporen?'

"Het Openbaar Ministerie heeft ook de taak de rechtsstaat in stand te houden. En de rechtsstaat is gebaat bij de opsporing van elk delict, maar ook bij het bewaken van de privacy. Want privacy is een groot goed in de rechtsstaat."



Houdt het OM genoeg rekening met de gevolgen van het verspreiden van tv-beelden via internet?

"Ook dat hoort bij dat afwegingskader. Want inderdaad, de impact van de verspreiding van beelden is enorm toegenomen door de opkomst van internet. In het geval van de vrouw uit Oldenzaal zijn de tv-beelden overgenomen door de site Dumpert en vele malen bekeken. Maar zo'n site gaat het niet om te helpen een misdrijf op te lossen, maar puur om shaming, om iemand te schande maken."