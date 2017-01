28/01/17, 23:43 − bron: ANP

© ANP. Halina Reijn - links - neemt de ring over van Ariane Schluter.

ring Actrice Halina Reijn heeft de prestigieuze Theo Mann-Bouwmeesterring ontvangen. Ze kreeg de prijs uit handen van actrice Ariane Schluter. Die was sinds 2010 de draagster van de ring.

Reijn kreeg de ring zaterdagavond na het slotapplaus voor Husbands and wives in de Stadsschouwburg Amsterdam. Reijn, verbonden aan Toneelgroep Amsterdam, speelt daarin een hoofdrol.



Het publiek gaf de gelijknamige ring in 1911 aan Theo Mann-Bouwmeester ter ere van haar veertigjarige jubileum. Sindsdien wordt het sieraad doorgegeven van actrice naar actrice. De bezitter van de ring geeft hem steeds aan een vakgenote die in haar ogen een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het Nederlandse toneel.



Na Theo Mann-Bouwmeester droegen Else Mauhs (1934), Caro van Eyck (1959), Annet Nieuwenhuijzen (1980), Anne-Wil Blankers (1994) en Ariane Schluter (2010) het sieraad.