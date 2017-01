Door: Maaike van Houten − 28/01/17, 16:29

© anp. Lijsttrekker Lodewijk Asscher op campagne in de Kanaalstraat in Utrecht.

Het theedrinken is weer terug in de politiek. De kandidaat-kamerleden voor de PvdA kregen bij de aftrap van de campagne, zaterdag, een mok met daarop #ikbentheedrinker.

"We gaan door met waar we goed in zijn. We willen ervoor zorgen dat iedereen meedoet", verklaarde PvdA-Kamerlid Loes Ypma de tekst. Ze kondigde politiek leider Lodewijk Asscher aan als 'allerbeste lijsttrekker, allerbeste speecher en allerbeste theedrinker.'



Theedrinken wordt in de politiek geasscocieerd met Job Cohen, de voor- vorige leider van de PvdA. In zijn tijd als burgemeester van Amsterdam zag hij het als zijn taak 'de boel bij elkaar te houden', zeker na de spanningen in stad en land na de moord op Theo van Gogh in 2004 door Mohammed B.. Die vond in de islam een rechtvaardiging voor zijn daad.

'Wij/zij' denken

Cohen waarschuwde voor polarisatie en 'wij/zij' denken. Als burgemeester wilde met moslims in gesprek blijven.



Daarmee werd het beeld van theedrinker gezet. Critici bedoelden dat negatief. Zij vonden Cohens benadering veel te soft, zij meenden dat hij de negatieve kanten van de islam op deze manier probeerde te verdoezelen, of 'weg te kijken' bij radicalisering en terrorisme. PVV-leider Geert Wilders zette Cohen in het RTL-verkiezingsdebat in 2010 nog weg als 'wereldkampioen theedrinker'.



Cohen zelf heeft nooit begrepen wat het alternatief zou kunnen zijn voor 'praten'. In een terugblik tien jaar na de moord op Van Gogh, zei hij in Trouw: "Je kunt iemand een klootzak vinden en toch proberen met zo iemand in gesprek te blijven. Als je dat theedrinken noemt, noem je dat zo. Het idee dat dit soft zou zijn, vind ik volstrekte onzin. Het is een kwestie van beschaving en zelfs als het dat niet zou zijn, moet je het toch doen."



In de campagne maakt de PvdA nu van dat theedrinken een geuzennaam. De politieke bedoeling blijft duidelijk: de partij gaat voor een 'fatsoenlijk en sociaal land', zei Lodewijk Asscher, waar tegen mensen die 'niet normaal zijn volgens PVV en VVD' niet wordt gezegd dat ze kunnen vertrekken.