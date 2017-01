28/01/17, 11:42 − bron: ANP

© afp. Serena Williams met de beker van de Australian Open in Melbourne.

Serena Williams heeft zaterdag voor de zevende keer de titel veroverd op de Australian Open. De Amerikaanse tennisster versloeg in de finale haar zus Venus Williams in twee sets: 6-4 6-4. Daarmee won ze voor de 23e keer een grandslamtoernooi, een prestatie die niemand eerder neerzette in het tijdperk van het professionele tennis.

© EPA. Serena Williams en haar een jaar oudere zus Venus.

Sinds Wimbledon 2016 deelde de 35-jarige Serena Williams het record met de Duitse Steffi Graf, die 22 grandslamtitels achter haar naam heeft staan. Dankzij haar zege in Melbourne nam Serena de nummer 1-positie op de wereldranglijst weer over van de Duitse Angelique Kerber.



Het was de 28e keer dat de zussen elkaar in de zogenoemde Sister Act troffen. Serena was in de keren ervoor zestien keer de beste geweest, tegen haar één jaar oudere zus elf. In de acht grandslamfinales waarin ze tegenover elkaar hadden gestaan had Serena zes keer gewonnen.



Veertien jaar geleden stonden ze in Melbourne al tegenover elkaar in een eindstrijd. Toen won Serena na een lange driesetter. Ditmaal hield ze het korter, na een nerveus begin waarin beide speelsters hun eerste twee opslagbeurten uit handen gaven. Venus was de eerste die in de vijfde game het punt op eigen service (3-2) veroverde, maar moest haar volgende opslaggame alweer inleveren. Die break leverde Serena uiteindelijk setwinst op.



In de tweede set pakte Serena de break in de zevende game: 4-3. Bij 5-4, na 1 uur en 21 minuten, benutte ze haar eerste matchpoint.