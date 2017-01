Door: Marco Visser − 27/01/17, 00:01

Economie De grote pensioenfondsen hoeven niet te korten op de pensioenen. Mede dankzij Donald Trump.

Het is bijna een wonder dat alle grote fondsen boven de 90 procent blijven en niemand hoeft te snijden

Het klinkt wat tegenstrijdig: pensioenfondsen die hun beleggingen in waarde zien dalen terwijl ze er tegelijkertijd financieel op vooruitgaan. Toch is dat precies wat er is gebeurd bij vier van de vijf grote Nederlandse pensioenfondsen.



De nieuwste cijfers laten zien dat alleen ambtenarenfonds ABP vorig jaar in het laatste kwartaal winst haalde uit beleggingen (0,4 procent). De metaalfondsen PMT (-2,2 procent) en PME (-1,6 procent), Zorgfonds PFZW (-0,1 procent) en Bouw (-2 procent) zagen de waarde van hun beleggingen dalen. Toch maakt de dekkingsgraad bij alle vijf grote fondsen een tegenovergestelde beweging. Die steeg, soms zelfs met meer dan vijf procentpunten.



De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds aan beleggingen heeft uitstaan en het bedrag dat het aan pensioenen moet uitkeren. Er zijn twee soorten dekkingsgraden. De eerste is de actuele dekkingsgraad; die is het afgelopen kwartaal zo sterk gestegen. Dit is een momentopname; het vertelt alleen iets de afgelopen maand. Het gemiddelde over twaalf maanden is de 'beleidsdekkingsgraad'. Die moet boven de 90 procent blijven. Gebeurt dat niet, dan volgt een korting op de pensioenen.



Het is bijna een wonder dat alle grote fondsen boven de 90 procent blijven en niemand hoeft te snijden. Het hele jaar bogen de trendlijnen gevaarlijk naar beneden. Een korting was alleen te voorkomen door een rigoureuze verandering.



Die kwam er. Donald Trump won de Amerikaanse verkiezingen, waarna de rente begon te stijgen. Gevolg is dat de verplichtingen van pensioenfondsen dalen. Deze daling was sterker dan de tegenvallende rendementen, vandaar dat de pensioenfondsen weer wat meer kleur op de wangen krijgen.

We zijn met onze financiële positie nog steeds niet op het niveau waar we willen staan Corien Wortmann-Kool, ABP

Over het hele jaar gezien, maakten de Grote Vijf wel behoorlijke winsten. Het grootste fonds, ABP, kreeg er 9,5 procent bij, zorgfonds PFZW 12 procent, PMT 11 procent, PME 10,3 procent en Bouw 12,1 procent.



Toch is ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool er niet helemaal gerust op. Volgens haar is "de kou niet uit de lucht. Verlagingen in de komende jaren zijn niet uit te sluiten. We zijn met onze financiële positie nog steeds niet op het niveau waar we willen staan."



Daarom verhoogt ABP de premies en zijn werknemers dit jaar ruim 2 procent meer kwijt aan hun pensioen. ABP is niet de enige. Het Financieele Dagblad en Pensioen Pro berekenden onlangs dat 1,6 miljoen werknemers meer premie gaan betalen. ABP vraagt een hogere bijdrage omdat het rekening houdt met lagere rendementen in de toekomst. ABP had er ook voor kunnen kiezen om de pensioenregelingen te versoberen. Bijvoorbeeld door werknemers minder pensioen op te laten bouwen of geen zekerheid meer te geven over het uit te keren bedrag. Een aantal kleinere pensioenfondsen kiest hiervoor, de vijf groten doen dat niet.



De bestuurders kijken ook vooruit naar de verkiezingen, die mede bepalen hoe het toekomstige pensioen eruit gaat zien."Wij geloven in de kracht van samen", zegt Mieke van Veldhuizen, bestuursvoorzitter van Bouw daarover. Oftewel: samen risico's delen en solidariteit tussen de generaties. Ook de andere bestuurders volgen die lijn. Want een "collectief pensioen leidt tot meer welvaart dan een individueel opgebouwd pensioen", zegt PFZW-directeur Peter Borgdorff.