Redactie − 26/01/17, 18:49

© reuters. De president van Mexico, Enrique Pena Nieto.

Muur Mexico Al in zijn eerste week als president heeft Donald Trump zijn eerste internationale conflict te pakken. Zijn Mexicaanse collega Enrique Peña Nieto zegde zijn bezoek volgende week af. Trump maakte daarop bekend dat hij de invoer uit Mexico wil belasten met 20 procent.

Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS. — Enrique Peña Nieto (@EPN) Thu Jan 26 00:00:00 MET 2017

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Thu Jan 26 00:00:00 MET 2017

Aanleiding was Trumps besluit woensdag om de bouw van een muur aan de grens tussen de twee landen - zijn meest populaire verkiezingsbelofte - alvast te laten beginnen, en zijn verzekering dat Mexico voor het miljardenproject zal betalen. Peña Nieto veroordeelde dat besluit meteen en wees betaling van de hand. Daarop meldde Trump via Twitter dat hij dan misschien maar niet moest komen. In Mexico werd de president van alle kanten opgeroepen om thuis te blijven en daartoe besloot hij uiteindelijk.



In een toespraak voor de Republikeinse leden van het Congres in Philadelphia zei Trump dat de twee samen het samen besloten hadden. En hij haalde er zijn schouders over op: "Tenzij Mexico de VS eerlijk behandelen, met respect, zou zo'n ontmoeting niets opleveren, en dan ga ik voor een andere aanpak. We hebben geen keus."



Wat die andere aanpak zou zijn, zei hij op dat moment niet, maar kort daarna meldde het Witte Huis dat hij de invoerheffing wil, als onderdeel van een algemener belastingpakket.



Daarvoor heeft Trump een meerderheid in het Congres nodig, en het is niet zeker dat hij die krijgt. De Democraten zullen hem niet willen helpen, en Republikeinen zijn traditioneel voor een zo vrij mogelijke wereldhandel.



Ook afgezien van de muur wilde Trump al iets doen aan de handel met Mexico. Daar worden met goedkope arbeidskrachten veel producten gemaakt voor de Amerikaanse markt. Dat zorgt voor een tekort voor de VS op de handelsbalans tussen de twee landen, en dat vindt Trump 'oneerlijk'.



Handel was juist een onderwerp waar de Mexicaanse en de Amerikaanse president volgende week over zouden spreken. Trump heeft tijdens de campagne beloofd het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag (Nafta) open te breken. In Philadelphia liet hij nog eens merken dat hij veel meer gelooft in overeenkomsten van land tot land: "Eén op éen, niet één grote hutspot. Want als dat zo'n land ons niet eerlijk behandelt, dan sturen we gewoon een opzegging over dertig dagen. Dan komen ze vragen of we dat niet willen doen en onderhandelen we over een betere deal."