Redactie − 26/01/17, 17:28

© getty. Turkse soldaten voor de rechtbank in Griekenland.

Uitlevering Griekenland heeft het Turkse uitleveringsverzoek voor acht soldaten afgewezen. De soldaten zouden meegedaan hebben aan de couppoging in Turkije afgelopen juli. Volgens een Griekse rechter is de kans op een eerlijk proces in Turkije te gering om tot uitlevering over te gaan.

De Turken zijn tijdens de couppoging half juli vorig jaar in een helikopter naar Griekenland uitgeweken. Het proces duurde bijna een half jaar. De Griekse minister van justitie Stavros Kontonis zei eerder deze week dat hij de uitspraak van de rechters zou respecteren.



Turkije reageerde woedend op de uitspraak en vaardigde een internationaal opsporingsbevel uit voor de acht. Het Turkse ministerie van buitenlandse zaken tekende protest aan tegen de beslissing en zal om uitlevering van de acht blijven vragen. De uitspraak beschermt volgens het departement de beramers van de coup en gaat in tegen internationale principes. Griekenland schiet tekort in de strijd tegen terrorisme, aldus het ministerie. "Deze coupplegers verdienen het gestraft te worden."