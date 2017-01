Door: Bart Zuidervaart − 26/01/17, 20:02

© anp. Ard van der Steur

Teevendeal Ard van der Steur heeft het als minister van veiligheid en justitie geen moment gemakkelijk gehad. Sinds zijn aantreden in maart 2015 struikelde hij van incident naar incident. Vandaag viel hij, al hield hij de eer aan zichzelf.

• In oktober 2015 komt Van der Steur in problemen als blijkt dat een foto van Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn, dankzij het Openbaar Ministerie in de Telegraaf is beland. De minister meldt de Kamer aanvankelijk het OM pas op het allerlaatste moment op de hoogte is gebracht van de foto. Pas later hoort Van der Steur hoe het werkelijk zit. "Ik betreur dit", sprak hij. Van D66 krijgt de minister 'een gele kaart'.



• Begin 2016 komt Van der Steur hard in aanvaring met de Tweede Kamer over de kwestie-George Maat. Deze patholoog-anatoom gaf een jaar eeder een lezing aan studenten over de identificatie van MH17-slachtoffers. De minister noemde dit 'buitengewoon ongepast en onsmakelijk'. Daar moet hij later op terugkomen. Van der Steur stribbelt ook tegen bij het openbaar maken van belangrijke documenten. Van der Steur biedt Maat maanden later zijn excuses aan. Ook in de Kamer moet hij door het stof. Enkele oppositiepartijen zeggen het vertrouwen in de minister op.



• In april 2016 komt Van der Steur in het nauw als blijkt dat de terrorist Ibrahim el-Bakraoui, die in maart dat jaar aanslag in Brussel pleegde, in 2015 door Turkije op een vliegtuig was gezet. De Nederlandse autoriteiten lieten de man ongehinderd verder reizen. Een week voor de aanslag in België waarschuwt de politie in New York Nederland voor El-Bakraoui. Van der Steur kan niet verklaren waarom.



In een Kamerdebat toont de minister zich - opnieuw - deemoedig: "Ik had er meer bovenop moeten zitten." Er volgt een nieuwe motie van wantrouwen, dit keer gesteund door PVV, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en een reeks afsplitsingen.



• De afwikkeling van de Teevendeal loopt als een rode draad door de ambtsperiode van Van der Steur. Herhaaldelijk brengen nieuwe onthullingen van 'Nieuwsuur' de minister in zwaar weer. In december 2015 krijgen premier Rutte, Van der Steur en staatssecretaris Dijkhoff een motie van afkeuring van de bijna voltallige oppositie aan de broek.



Van der Steur wordt kwalijk genomen dat hij zich als Kamerlid zeer actief met de inhoud van een persbericht van de voormalige minister Ivo Opstelten had bemoeid, een persbericht nota bene dat achteraf onjuiste informatie blijkt te bevatten. Van der Steur erkent 'een morele grens' gepasseerd te hebben en rept over 'ontzettend veel spijt'.



• Januari 2017, weer brengt Nieuwsuur-redacteur Bas Haan de minister in verlegenheid. Van der Steur blijkt zich begin maart 2015 nadrukkelijk met een Kamerbrief van Opstelten te hebben bemoeid. In die brief wilde minister Opstelten het bedrag van 'ongeveer 4,8 miljoen gulden' noemen, Kamerlid Van der Steur vond dit 'zeer riskant'. En zo verdween het bedrag uit de brief, informatie waar de Tweede Kamer om zat te springen. Van der Steur, begin deze week: "Het dossier geeft geen fraai beeld, er is veel fout gegaan."