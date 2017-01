26/01/17, 01:45 − bron: ANP

Alle mensen die werden vermist nadat in het Italiaanse Farindola een hotel werd bedolven door een sneeuwlawine, zijn overleden. In totaal zijn 29 lichamen gevonden, aldus de brandweer.

Twee mensen overleefden de lawine, omdat zij buiten stonden toen het gebouw getroffen werd. Negen anderen, onder wie vier kinderen, werden levend onder het puin vandaan gehaald.



Vorige week woensdag ontstond een lawine na een reeks aardbevingen in het gebied. Hotel Rigopiano stortte door de lawine in. Het reddingswerk verliep moeizaam door de winterse omstandigheden. Bovendien bevond het hotel zich in de bergen circa 120 kilometer ten noordoosten van Rome, in de regio Abruzzo, en was moeilijk toegankelijk.