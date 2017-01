Door: Bas den Hond − 25/01/17, 23:04

© ap. Een deel van het hek dat nu al langs de grens tussen Mexico en de VS staat.

President Trump maakt werk van de maatregelen die hij in zijn campagne beloofde tegen illegale of 'potentieel gevaarlijke buitenlanders'.

Hij ondertekende vandaag een besluit dat alvast geld vrijmaakt voor de bouw van een muur aan de grens met Mexico, om illegale immigratie tegen te gaan. Die moet 'binnen een paar maanden' beginnen en zal 'goed zijn voor beide landen', zei Trump. Hij gaf verder opdracht de immigratiepolitie uit te breiden, en gemeenten die niet meewerken aan het opsporen van buitenlanders zonder papieren uit te sluiten van federale subsidies.



Trump zette zijn handtekeningen tijdens een bezoek aan het ministerie van binnenlandse veiligheid. Zijn besluiten gaan volgens hem 'duizenden levens redden.' Het bouwen van een muur langs de bijna 5000 kilometer lange grens met Mexico gaat tientallen miljarden dollars kosten. Trump verzekerde tijdens zijn campagne dat Mexico die kosten gaat betalen, maar zegt inmiddels dat de VS dat bedrag zullen voorschieten. Daar heeft hij dan wel de medewerking van het Congres voor nodig.



Het startsein voor de bouw van de muur komt een week voor een bezoek aan Trump van de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto. In Mexico klonken na Trumps besluit oproepen om het bezoek af te zeggen.

Visum-aanvragen

Trump zette nog geen handtekening onder een ander controversieel plan waarvan een concept gisteren in handen van de Washington Post kwam. Het maakt voor onbepaalde tijd een einde aan het opnemen van vluchtelingen uit Syrië, en voor vier maanden uit andere landen. Bij het beoordelen van visum-aanvragen zal voortaan de mening en de ideologie van de aanvrager gaan meewegen.



Op één punt lijkt Trump wel te gaan afwijken van een harde campagnebelofte: hij wil op korte termijn niets veranderen aan de status van buitenlanders die op jonge leeftijd door hun ouders illegaal naar de VS werden gebracht. Onder president Obama kregen die tijdelijk toestemming om te werken en te studeren. "De president heeft een enorm groot hart", aldus zijn woordvoerder.



Een aantal andere beleidsvoornemens lanceerde Trump gisteren via Twitter. Hij zei dat hij opdracht zou geven tot een diepgaand onderzoek naar eventuele fraude bij de verkiezing die hem tot president maakte. Hij 'gelooft', aldus zijn woordvoerder, dat er drie tot vijf miljoen ongeldige stemmen zijn uitgebracht. Dat zou er de oorzaak van zijn dat niet hij, maar Hillary Clinton opgeteld over het hele land de meeste stemmen kreeg.



Volgens iedereen die een rol heeft bij het verloop van verkiezingen in de VS, inclusief de ministers van justitie van alle vijftig staten, lopen de fraudegevallen eerder in de tientallen dan in de miljoenen. De New York Times noemde Trumps stelling onomwonden 'een leugen' en een vooraanstaande Republikeinse senator, Lindsey Graham, smeekte de president bijna 'hiermee te kappen'. In een andere tweet dreigde Trump dat de federale autoriteiten zullen ingrijpen als in Chicago de golf van schietpartijen en moorden niet snel ophoudt.