25/01/17, 20:09 − bron: ANP

© EPA.

Usain Bolt is niet langer negenvoudig olympisch kampioen. De Jamaicaanse sprinter moet zijn gouden medaille van de 4x100 meter estafette uit Peking inleveren omdat ploeggenoot Nesta Carter doping had gebruikt. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité woensdag bepaald.

Carter was een vaste waarde in het estafettekwartet van Jamaica. Ook op de Spelen van 2012 pakte hij het goud mee op de 4x100, evenals bij de WK's van 2011, 2013 en 2015.



Bolt won zowel op de Spelen van Peking (2008), Londen (2012) als Rio de Janeiro (2016) gouden medailles op de 100, 200 en 4x100 meter. De sprinter had in juni al laten weten het verschrikkelijk te vinden als hij een gouden medaille zou moeten inleveren. 'Jaren werk je hard om gouden medailles te vergaren en je werkt hard om kampioen te worden, dus het is verschrikkelijk, maar je kunt er niets aan doen', zei hij toen tegen Jamaicaanse media.



Carter behoort tot de meer dan honderd atleten die bij het opnieuw testen van dopingstalen van de Spelen van Peking in 2008 en Londen in 2012 alsnog zijn betrapt op het gebruik van verboden middelen. Het IOC gebruikte daarbij nieuwe opsporingstechnieken. Veel van die sporters hebben al te horen gekregen dat ze hun medaille moeten inleveren.



Het is nog niet duidelijk of de medailles uit Peking worden herverdeeld. Trinidad en Tobago werd op de 4x100 meter tweede achter Jamaica. Japan pakte het brons en Brazilië werd vierde. De Nederlandse estafetteploeg spurtte naar de zevende plaats in de finale, maar werd door een verkeerde wissel direct gediskwalificeerd.

Hink-stap-springen

Ook de Russin Tatjana Lebedeva werd bij een hertest betrapt op doping. Zij moet haar zilveren medailles bij het verspringen en het hink-stap-springen in Peking inleveren.



Bij het verspringen werd Blessing Okagbare uit Nigeria derde achter Lebedeva. Chelsea Hammond uit Jamaica werd daar vierde. Lebedeva's hink-stap-sprongmedaille is een lastiger verhaal. Nummer drie Hrisopiyi Devetzi uit Griekenland werd eind vorig jaar al betrapt op dopinggebruik bij een hertest en uit de uitslag in Peking geschrapt. Olga Ripakova uit Kazachstan werd vierde en de Cubaanse Yargelis Savigne zette de vijfde afstand neer.