Jan Kleinnijenhuis (Trouw), Gaby de Groot (FD) − 25/01/17, 06:00

© anp. Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank.

panama papers De Nederlandsche Bank (DNB) heeft naar aanleiding van de Panama Papers aangifte gedaan tegen een aantal trustkantoren. Dat zegt Willemieke van Gorkum, directeur integriteit van DNB in een interview met Trouw en Het Financieele Dagblad. Om hoeveel en welke kantoren het gaat, wil de toezichthouder op de trustsector niet zeggen.

Het interview van Trouw en Financieel Dagblad met Willemieke van Gorkum, directeur integriteit van DNB, kunt u later vandaag op www.trouw.nl lezen.

In de Panama Papers, de interne administratie van de Panamese juridisch dienstverlener Mossack Fonseca, kwamen diverse Nederlandse dienstverleners voor zoals trustkantoren, banken, notarissen en belastingadviseurs. Een aantal daarvan leek daarbij belastingontduiking te faciliteren.



DNB doet nog steeds onderzoek naar aanleiding van de Panama Papers. "We hebben op basis van de openbaar gemaakte gegevens dataonderzoek gedaan en acties ondernomen bij individuele instellingen", zegt Van Gorkum. "Niet alleen bij banken en trustkantoren, maar ook bij pensioenfondsen en verzekeraars. Daarvan loopt nog een aantal onderzoeken, mede in samenwerking met andere toezichthouders zoals de AFM."

Inadequaat

De trustkantoren voeren hun zogenoemde poortwachtersfunctie inadequaat uit.

DNB is de laatste jaren steeds scherper gaan letten op trustkantoren en uit publiekelijk steeds meer zorgen over de sector. Zo heeft de toezichthouder vorig jaar tijdens hoorzittingen in de Kamer gezegd dat de trustkantoren hun zogenoemde poortwachtersfunctie inadequaat uitvoeren.



Ook Van Gorkum is zeer kritisch op de sector. Er zijn bij afzonderlijke trustkantoren wel positieve veranderingen waar te nemen, maar nog nauwelijks sectorbreed. Ze verwacht dat een deel van de kantoren zal moeten afhaken.



"We zien dat de sector langzamerhand wel het gewenste einddoel ziet, maar we komen nog niet echt in de buurt. We merken dat kantoren door de steeds groter aangegeven urgentie ongemakkelijk worden en zich terugtrekken of zaken sneller op orde brengen. Maar er is nog een hele weg te gaan."

Strengere wet

Onze rol is toezicht houden en daarbij hoort handhaving. Willemieke van Gorkum, directeur integriteit van DNB

Dit jaar wordt de Wet toezicht trustkantoren op verzoek van DNB aangescherpt. DNB hoopt daarmee op meer slagkracht om de sector de juiste kant op te krijgen.



Een strengere wet en handhaving daarvan zijn niet de enige voorwaarden om de sector op orde te krijgen. "Wij zijn toezichthouder, maar de sector heeft een eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zij een schoon klantenbestand heeft", zegt Van Gorkum. "Onze rol is toezicht houden en daarbij hoort handhaving, maar uiteindelijk moet de sector het wel zelf doen."