Redactie − 24/01/17, 14:05

© ap. Nigeriaanse hulpverleners ruimen wrakstukken van een auto op na een aanslag van Boko Haram.

Vrouwelijke zelfmoordterroristen in Nigeria hebben deze maand baby's gebruikt bij hun aanslagen, om niet op te vallen vlak voor plegen van de terreurdaad. Dat meldt de BBC op basis van Nigeriaanse autoriteiten.

Op 13 januari pleegden twee vrouwen een aanslag in de stad Madagali, door explosieven te laten ontploffen. Daarbij kwamen zijzelf, twee baby's en vier omstanders om het leven. Omdat de vrouwen baby's droegen, zagen beveiligers ze aan voor gewone burgers en konden ze zo een controlepost passeren.



Het is niet de eerste keer dat vrouwen een aanslag plegen in het land, maar volgens de Nigeriaanse autoriteiten kan het gebruiken van baby's door zelfmoordterroristen duiden op een nieuwe 'gevaarlijke trend'. Terreurgroep Boko Haram, die bekend staat ook jonge meisjes als zelfmoordterrorist in te zetten, wordt verantwoordelijk gehouden voor de aanslag.



Bij de terreurdaad in Madagali, een plaats in de oostelijke staat Adamawa die in 2015 werd heroverd op Boko Haram, waren vier vrouwen betrokken. Twee werden er tegengehouden bij de veiligheidscontrole en lieten hun explosieven daar afgaan. De twee vrouwen die de kinderen droegen waren toen al doorgelaten en brachten hun bommen tot ontploffing na de controlepost.



De Nigariaanse overheid is bezig aan een groot contraoffensief tegen Boko Haram en slaagt erin terrein terug te winnen. Als reactie hebben de opstandelingen hun zelfmoordaanslagen opgevoerd.



In december vorig jaar brachten twee vrouwelijke zelfmoordterroristen 45 burgers om het leven in Madagali toen ze zichzelf opbliezen op een drukke markt. Eerder vielen er al 25 dodelijke slachtoffers bij een soortgelijke aanslag.