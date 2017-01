23/01/17, 19:43 − bron: ANP, Redactie

© ANP. Minister Ard van der Steur adviseerde als kamerlid zijn voorganger over de Teevendeal maar meldde dat niet aan de Tweede Kamer, aldus Nieuwsuur.

Teevendeal Als VVD-Kamerlid adviseerde Van der Steur informatie voor de Tweede Kamer achter te houden.

De positie van minister Ard van der Steur van justitie wankelt opnieuw. Weer vanwege de nasleep van de inmiddels beruchte Teeven-deal. Door Nieuwsuur-journalist Bas Haan vanavond geopenbaarde e-mails van Van der Steur suggereren dat hij daadwerkelijk als Kamerlid zijn voorganger Ivo Opstelten aanraadde de Tweede Kamer informatie te onthouden.



De oppositie vroeg naar aanleiding van de uitzending van het televisieprogramma Nieuwsuur vanavond - en het boek van Haan - onmiddellijk om een debat met Van der Steur. Dat komt er hoogstwaarschijnlijk nog deze week.



Ook de PvdA, coalitiepartner van Van der Steurs VVD, sprak al van 'staatsrechtelijk zwaar weer'.



Haan toonde eerder al aan dat er wel degelijk nog bewijzen waren voor de deal die toenmalig officier van justitie Fred Teeven sloot met de drugshandelaar Cees H. Die mocht in ruil voor informatie ruim vier miljoen euro van zijn met criminele activiteiten verdiende geld houden, belastingvrij.



De toenmalige minister van justitie Ivo Opstelten ontkende steeds dat er bewijzen van die deal waren en stelde dat ook onbekend was hoeveel er betaald was. Toen dat wel bekend bleek te zijn, moest Opstelten opstappen en sleepte hij in zijn val ook Teeven mee, die inmiddels staatssecretaris van justitie was. Ook Van der Steur kwam direct nadat hij Opstelten was opgevolgd door de zaak in problemen. Hij had zich als Kamerlid bemoeid met de brief van Opstelten aan de Kamer.

Ander beeld

Haan kwam vandaag met de e-mail, die Kamerlid Van der Steur aan ambtenaren van Justitie schreef met opmerkingen over de brief die later naar de Kamer zou gaan. Uit die opmerkingen blijkt dat hij in het debat eind 2015 de Kamer niet naar waarheid antwoordde. Toen zei minister Van der Steur dat hij zich terugtrok toen informatie dreigde te worden gegeven die niet bij de Kamer bekend was. Het nu gepubliceerde materiaal geeft een ander beeld: Kamerlid Van der Steur bemoeide zich er wel mee en zorgde er ook voor dat de Kamer informatie werd onthouden.



Hij raadt de ambtenaren op enig moment aan informatie weg te halen, omdat het 'tot onnodige discussie' zal leiden. Bij een ander voorgesteld antwoord op Kamervragen stelt Van der Steur dat dit 'zeer riskant' is of 'dit levert gedonder op, aanpassen'. Andere opmerkingen suggereren vergaande bemoeienis en pogingen de Kamer te misleiden: 'dit is zeer riskant' of 'niet vergeten weg te halen' en 'zo niet zeggen'.



In het laatste debat in 2015 steunde de voltallige oppositie, inclusief partijen als SGP, CDA en ChristenUnie, al een motie van afkeuring tegen Van der Steur en premier Rutte, van wie Haan in zijn boek 'De rekening voor Rutte' stelt dat ook hij liegt. Met de nu onthulde extra informatie is een herhaling van dat debat onvermijdelijk.



Van der Steur's ministerie stelde vandaag dat er niets nieuws is. Alles wat Nieuwsuur vanavond onthulde was bekend bij de commissie-Oosting, die tot twee keer onderzoek deed naar de gang van zaken. De oppositie gaat daar echter niet mee akkoord en ook de PvdA niet.