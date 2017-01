Door: Han Koch − 23/01/17, 16:30

Misdaad Voor de dood van Freddy Janssen uit Valkenswaard is de 66-jarige Jan B. uit Hulten niet verantwoordelijk. De rechtbank Breda veroordeelde hem vandaag echter wel tot twee jaar cel voor het wegmaken van de stoffelijke resten van de man.

De rechtbank in Breda acht bewezen dat beroepscrimineel Jan B. begin mei 2015 het lijk van Janssen in stukken sneed

De rechtbank in Breda acht bewezen dat beroepscrimineel Jan B. begin mei 2015 het lijk van Janssen in stukken sneed en verdeeld over vijf manden in het Markkanaal bij het Brabantse Den Hout gooide. Of hij dat alleen deed of met iemand anders laat de rechtbank in het midden. De rechter ging mee met de eis van het Openbaar Ministerie en legde de voor dit gruwelijke delict geldende maximumstraf van twee jaar op. Daar bovenop kreeg hij nog drie maanden voor wapenbezit.



Alhoewel er veel vragen blijven over de omstandigheden waaronder Janssen overleed, gaat het OM er vanuit dat hij zichzelf met een revolver om het leven heeft gebracht. Het vuurwapen en de bijbehorende munitie werden door wapenhandelaar B. geleverd op 9 mei 2015. De beide mannen gingen die avond in de omgeving van Oosterhout het bos in teneinde het wapen te testen. Vijf kogels deed Janssen in het wapen. De eerste drie schoten, in de grond, werden door B. afgevuurd. Daarna zou Janssen zichzelf door het hoofd hebben geschoten, zo is het verhaal van B. .

Moreel verwerpelijk

De wijze waarop het lijk in stukken werd gesneden "was respectloos, mensonterend en extra belastend voor de nabestaanden."

Omdat niemand dit verhaal zou geloven besloot B. het lijk weg te werken. Zijn reputatie zou elk verhaal ongeloofwaardig maken.



De rechter noemde het wegmaken van het lijk 'moreel verwerpelijk en volstrekt ontoelaatbaar'. De wijze waarop het lijk in stukken werd gesneden 'was respectloos, mensonterend en extra belastend voor de nabestaanden'. De rechter wees er op dat de nabestaanden een kans was ontnomen om op menswaardige wijze afscheid te nemen van hun dierbare. Door het wegwerken van het lichaam bleven de nabestaanden ook lang in onzekerheid over het lot van Janssen.



Tegen B. is vorige week in de rechtbank in Amsterdam negen jaar cel geëist. Hij zou verantwoordelijk zijn voor grootschalige wapenhandel. Onder andere de Mocro-maffia was klant bij B., zo stelt justitie. De wapens voor de geruchtmakende dodelijke schietpartij in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam zouden bij hem vandaan komen. De uitspraak in die zaak is op 9 februari.