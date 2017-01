Redactie − 23/01/17, 11:06 − bron: ANP

© anp. Van der G.'s advocaat Willem Jebbink.

De zaak tegen Volkert van der G. (47) vindt maandag deels achter gesloten deuren plaats. De moordenaar van Pim Fortuyn vreest voor zijn veiligheid, omdat het OM persoonlijke gesprekken van hem wil laten horen en eiste dat de zitting buiten de openbaarheid zou worden hervat. De rechtbank in Amsterdam ging hier maar voor een deel in mee.

Van der G.'s advocaat Willem Jebbink deed het verzoek om de zaak achter gesloten deuren verder te gaan omwille van de privacy en veiligheid van zijn cliënt. "De reclassering heeft toegezegd dat de gesprekken nooit openbaar gemaakt zouden worden of aan het OM zouden worden geleverd."



De gesprekken die het OM wil laten horen, zijn volgens de advocaat "heel gedetailleerd". "En in vertrouwen gevoerd. Het zijn gesprekken over zijn privéleven, woonplaats, relaties. Als deze zaken openbaar worden, bind je de kat op het spek, zo gezegd."



De officier van justitie zei in reactie geen reden te zien om deze zaak achter gesloten deuren te behandelen. "Rechtszaken worden in de openbaarheid behandeld en dan komen persoonlijke zaken aan de orde. Dat is gewoon." Jebbink benadrukte daarop gelijk dat dit "geen gewone zaak" is.

Terug de cel in

De zitting draait om de vraag of Van der G. opnieuw de gevangenis in moet. Het OM vindt van wel omdat hij de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating zou hebben geschonden. Vorige week ging de behandeling van de zaak niet door omdat Van der G. vanwege de stroomstoring in Amsterdam niet op tijd aanwezig kon zijn.



Toen Van der G. op 2 mei 2014 voorwaardelijk vrijkwam, nadat hij twee derde van zijn achttienjarige gevangenisstraf had uitgezeten, kreeg hij een aantal regels opgelegd. Zo mag hij geen contact hebben met de familie van Fortuyn, mag hij niet met de media praten en moet hij meewerken aan de gesprekken met de reclassering. De voorwaarden, die de kans op herhaling bij Volkert van der G. moeten beperken en zijn resocialisatie in de samenleving bevorderen, gelden tot mei 2020.



Maar Van der G. heeft zich er vanaf het begin tegen verzet. Met succes. Een gebiedsverbod voor onder meer Rotterdam, Hilversum en Den Haag, wat gecontroleerd zou worden met een enkelband, wist hij via een rechtszaak geschrapt te krijgen. Ook hoeft hij niet verplicht met een psycholoog te praten. Wel moet hij van de rechter vragen van de reclassering beantwoorden over zijn welbevinden. Zoals: vertel eens hoe het met je gaat? En: wat heb je de afgelopen drie weken gedaan?



De zaak Van der G. bracht de overheid al meer dan eens in verlegenheid. Dat begon met zijn portret op de voorpagina van De Telegraaf, een maand na zijn vrijlating. De foto bleek met goedkeuring van het OM te zijn gemaakt om een klopjacht op Van der G. te voorkomen, maar minister Van der Steur van veiligheid en justitie was daar niet van op de hoogte. Later bleek Van der G. gesprekken met het OM te hebben opgenomen waarin de advocaat-generaal de mogelijke psychologische begeleiding voor Van der G. een 'verkooppraatje richting de politiek' noemde. Dat waren weinig diplomatieke woorden, erkende Van der Steur toen aan de Tweede Kamer.