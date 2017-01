22/01/17, 17:39 − bron: ANP

© anp. Ireen Wüst viert het winnen van het NK Sprint.

Viervoudig olympisch kampioene Ireen Wüst heeft vanmiddag voor de eerste keer de titel veroverd bij het NK sprint in Thialf. Ze onttroonde hiermee de tien jaar jongere titelhoudster Sanneke de Neeling.

Na drie afstanden stond zat Wüst op de hielen van De Neeling met een afstand van slechts 0,05 seconde. Op de afsluitende tweede 1000 meter zegevierde ze in een tijd van 1.15,76.



De Neeling reed uiteindelijk slechts de vierde tijd (1.17,43). Ze zakte daardoor naar de derde plek in het eindklassement. Anice Das haalde zilver, nadat ze op de 1000 meter de derde tijd had neergezet (1.17,20). Voor Das was het haar eerste medaille bij de NK sprint.



Ondanks haar winst zal Wüst naar alle waarschijnlijkheid niet deelnemen aan het WK sprint eind februari in Calgary. "Ik vind sprinten heel leuk, maar ik vind het ook heel moeilijk'', liet ze bij de NOS weten. "Als ik naar Calgary zou gaan, zou het puur om een snelheidsprikkel gaan. Het WK allround in Hamar is echter al een week later. Als er twee weken tussen hadden gezeten, was ik zeker gegaan. Maar nu ben ik bang dat het ten koste zal gaan van het WK allround. Ik wil namelijk heel graag wereldkampioen in Hamar worden.''



Met Jorien ter Mors (tweede bij het EK sprint) mogen Das en De Neeling, na de afmelding van Wüst, deelnemen aan het WK sprint. Ter Mors koos in Thialf voor het NK allround, maar trok zich vrijdag na winst op de 500 meter terug wegens ziekte.