Redactie − 21/01/17, 21:55 − bron: ANP

© anp. Donald Trump kort na zijn inauguratie vrijdag.

Donald Trump heeft met complimenten gestrooid tijdens een bezoek aan het hoofdkwartier van de CIA. Tijdens de verkiezingen had Trump nog hard uitgehaald naar de inlichtingendienst.

In een toespraak voor 400 CIA-medewerkers in hun hoofdkwartier in Langley zei Trump dat er 'fantastische mensen' bij de CIA werken. Volgens de nieuwe president van de VS 'kunnen maar weinig mensen het werk doen' dat geheime agenten doen.



Volgens Trump voelt niemand zo sterk als hij mee met de inlichtingendiensten en de CIA. Hij vertelde de CIA'ers dat die soms niet de ruggensteun kregen die ze wilden, maar dat hij '1000 procent' achter de dienst staat. "We zitten allemaal op dezelfde golflengte."



Hij gaf de media een veeg uit de pan want die hadden het doen voorkomen dat er tweespalt was tussen Trump en de CIA. Journalisten horen volgens Trump 'tot de meest oneerlijke menselijke wezens op aarde'.

Nepnieuws

Nog geen twee weken geleden verkondigde een boze Trump dat de inlichtingendiensten nooit hadden mogen toestaan dat 'nepnieuws' lekte uit een rapport over mogelijk belastende informatie die de Russen over hem hebben.



Trump vroeg zich op Twitter af of hij soms in nazi-Duitsland woonde. Die uitspraak viel slecht bij CIA-chef John Brennan die Trump opriep eenmaal als president goed op zijn woorden te letten.

Demonstraties

Trump sprak met geen woord over de demonstraties overal in de wereld tegen zijn presidentschap. In de hoofdstad Washington kwamen daar ruim een half miljoen mensen op af. Ook in Amsterdam liepen betogers een mars tegen Trump.