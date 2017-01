Redactie − 21/01/17, 20:49 − bron: ANP

© EPA.

De voormalige president van Gambia, Yahya Jammeh, verlaat naar verwachting zaterdag nog zijn land. Volgens persbureau AP zoekt hij zijn toevlucht in het nabijgelegen Guinee.

Onduidelijk is onder welke voorwaarden hij vertrekt. De leiders van Mauritanië en Guinee reisden vrijdag naar Gambia om te bemiddelen. Die gesprekken draaiden onder meer om de vraag of Jammeh amnestie krijgt voor vermeende misdaden die zijn gepleegd tijdens zijn bewind. Sommige Gambianen reageerden zaterdag boos dat de voormalige leider nog de kans krijgt om daarover te onderhandelen.

Onderzoek

De nieuwe Gambiaanse president Adama Barrow gaat onderzoeken of zijn voorganger zich schuldig heeft gemaakt aan mensenrechtenschendingen. Tegen AP zei hij zaterdag dat hij een commissie gaat instellen om dat onderzoek uit te voeren. Hij noemde het verder noodzakelijk dat Jammeh het land verlaat.



Maar volgens de 51-jarige Barrow is van een rechtsvervolging voorlopig nog geen sprake is. "We hebben het niet over een rechtszaak, maar over een waarheids- en verzoeningscommissie. Voordat je kunt optreden, moet je eerst de waarheid achterhalen en de feiten op een rij zetten."

Dictator

In de nacht van vrijdag op zaterdag kondigde Jammeh zijn vertrek aan. Hij heeft 22 jaar als een dictator geheerst over Gambia. In december al leek daar een einde aan te komen toen Jammeh de Gambiaanse presidentsverkiezingen verloor en zijn vertrek aankondigde.



Maar die kwam daar later op terug en hij vocht zijn vertrek zonder succes aan voor het hooggerechtshof. Op 19 januari werd Barrow, die de verkiezingen won, op de Gambiaanse ambassade in Senegal beëdigd. Pas toen kort daarna een regionale troepenmacht zijn land binnentrok, zwoer hij alsnog trouw aan zijn nieuwe leider Barrow.