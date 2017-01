Redactie − 21/01/17, 09:30

© afp. De nieuwe president Donald Trump en zijn first lady Melania Trump.

De inauguratie van Donald J. Trump als 45ste president van de Verenigde Staten ging niet onopgemerkt voorbij in de wereld. De kerverse president prijkt op de voorpagina's van kranten wereldwijd. Veel aandacht is er vooral voor zijn boodschap op Amerika weer op de eerste plaats te zetten.

Amerika eerst

Tomorrow's front page: America turns its back on the world... Trump's inauguration speech evokes dark vision of patriotism and protectionism pic.twitter.com/ek3jL8x1ge — The National (@ScotNational) Fri Jan 20 00:00:00 MET 2017

In veel kranten is aandacht voor Trump zijn boodschap dat voor hem Amerika op de eerste plaats komt. De Volkskrant noemt dit een 'Ongekend radicale start'. "De inauguratiespeech van Amerika's 45ste president was zeldzaam radicaal en onverzoenlijk", schrijft de krant. "Donald Trump veegde de vloer aan met het politieke establishment in Washington en schetste een toekomst waarin Amerika en de Amerikanen altijd op de eerste plaats komen.''



Ook De Telegraaf benadrukt dat voor de nieuwe president Amerika op de eerste plaats staat en niets anders. De krant heeft de helft van de voorpagina ingeruimd voor een foto van Trump en zijn vuist. Trumps peptalk viel in goede aarde bij zijn aanhangers, vooral omdat Trump belooft Washington op de schop te nemen, aldus de krant. "De voormalige tv-realityster droeg zijn overwinning op aan het volk. 'De tijd van loze woorden is over', aldus de 70-jarige nieuwe president die de Amerikaanse economie tot zijn speerpunt maakt."



De Schotse krant The National plaatst een foto waarop de rug van Trump te zien is, met als onderschrift "Amerika keert de wereld zijn rug toe". Het AD, met een foto van Trump die de eed uitspreekt, citeert de nieuwe bewoner van het Witte Huis op de voorpagina: "Amerika is weer van u''.

Onzekerheid en woede

The Guardian front page, Saturday 21.01.17: `From this moment on it¿s going to be only America first¿ ¿ President Trump pic.twitter.com/KjHgGCmoBA — The Guardian (@guardian) Fri Jan 20 00:00:00 MET 2017

Andere kranten benadrukken dat Amerika een onzekere tijd tegemoet gaat nu Trump de nieuwe president is. "We hebben geen idee wat deze man gaat doen", schrijft The Guardian. Ook The Metro in Boston benadrukt die onzekerheid en plaatste een illustratie van Trumps iconische blonde haardos op de voorpagina met een groot vraagteken op de plek van zijn gezicht.



Veel Amerikaanse kranten verwezen in hun voorpagina naar de protesten die de inauguratie van Trump teweegbrachten. Zo kopte The New York Daily News met de woordspeling 'Inaugurage'. Time en The Financial Times, kozen ervoor Trump met gebalde vuisten op de voorpagina af te beelden.



Ook NRC opent groot met een foto van de nieuwe president, die zijn vuist strijdbaar in de lucht steekt: "Trump vol woede van start'', schrijft de krant.