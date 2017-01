Door: Robin De Wever − 20/01/17, 06:30

© afp. In Ohio legden pastors afgelopen zomer Trump de handen op.

Trump Als Donald Trump vanmiddag het presidentschap op zich neemt, zal God niet één, niet twee, maar wel zes keer om zijn zegen worden gevraagd. De nieuwe president laat een opvallend bont gezelschap aan geestelijken aanrukken: een kardinaal en een rabbijn, een latino-pastor en drie voorgangers van verschillende flanken van het protestantisme. Een onconventionele selectie.

Twee van de gebeden worden uitgesproken door televisieprediker Paula White uit Florida en de zwarte megakerkpastor Wayne Jackson. Beiden zijn schatrijk, Trumpfan van het eerste uur en prediken het zogenoemde welvaartsevangelie: God wil dat het u goed gaat, en als u er financieel en materieel warmpjes bij zit, is dat een teken van zijn genegenheid.



Veel witte conservatieve protestanten halen hun neus op voor zo'n verknoping van geloof, geld werelds succes, maar ze kunnen niet voorkomen dat White en Jackson vandaag geschiedenis schrijven. Ze worden de eerste welvaartspredikers bij een presidentiële inauguratie. White is bovendien de eerste vrouwelijke voorganger ooit bij die ceremonie.



Dat Trump niet heeft gekozen voor figuren met een brede aantrekkingskracht maar voor dit soort onbekende conservatievelingen, spreekt boekdelen, merkte Princeton-historicus Kevin Kruse eerder deze week op tegenover tijdschrift Christianity Today. White en Jackson belichamen wat hem betreft 'de vervlochten ideologieën van christelijk nationalisme en kapitalistisch christendom'. Ideologieën die Trump zelf misschien niet direct aanhangt, maar waarmee hij wel flirt. En die populair zijn bij de witte evangelicals die in groten getale op hem stemden.

Voorganger Graham: het waren niet de Russen, het was God

© afp. Franklin Graham.

Verder worden witte evangelicals vertegenwoordigd door Franklin Graham. De zoon van de invloedrijke evangelist Billy Graham toerde in aanloop naar de verkiezingen door het land en riep zijn geloofsgenoten op te stemmen op de meest 'christelijke kandidaat'. De Grahams hebben korte lijntjes met het Witte Huis: vader Billy (nu 98 jaar) stond aan de wieg van christelijk rechts en was vertrouweling van meerdere presidenten, van Eisenhower en Nixon tot George W. Bush.



In tegenstelling tot zijn vader trekt zoon Franklin geen volle stadions, maar hij vertolkt wel de politieke sentimenten die in de biblebelt leven. Zo trekt hij regelmatig van leer tegen de islam en liet hij de afgelopen jaren de mogelijkheid open dat president Obama toch stiekem een moslim was.



Toen bekend werd dat Rusland had geprobeerd de verkiezingen te beïnvloeden en critici zich afvroegen of Poetin hem aan een overwinning had geholpen, sprong Graham voor hem in de bres. Het leek er sterk op dat niet de Russen, maar God zelf had ingegrepen, stelde hij.



Ook interessant is de aanwezigheid van Samuel Rodriguez, de leider van een koepel van latino-evangelicals. Net als zijn achterban hinkte hij de afgelopen maanden op twee gedachten. Als latino keurde hij Trumps tirades over immigranten af, maar als conservatieve protestant voelde hij zich veel sterker verwant met de Republikeinse kandidaat dan met de veel te progressieve Clinton. Het blijft knagen, zei hij eerder deze maand. Maar na 'gebed, deliberatie en discussies' constateerde hij toch dat hij de kans om te spreken op 'het ultieme politieke platform' niet moest laten lopen.

Loyale types, en een criticus

© afp. Kardinaal Timothy Dolan.

Opvallend is verder dat er uit de Presbyteriaanse kerk, het gematigd protestantse genootschap waar Trump in opgroeide, niet vertegenwoordigd is. En dat er ook geen andere gematigde protestanten zijn uitgenodigd, terwijl zij nog steeds een van 's lands grootste religieuze groepen vormen. Joden zijn wél vertegenwoordigd. Marvin Hier, een rabbijn uit Los Angeles, is geen bekende naam - wel een vriend van Trumps schoonfamilie.



Heeft Trump bij het selecteren van geestelijken dan vooral gekeken naar wie loyaal aan hem zijn? Misschien. Toch treedt er ook een geestelijke aan die niet uitgesproken Trumpgezind zijn. De New Yorkse kardinaal Timothy Dolan, 's lands hoogstgeplaatste katholiek, heeft meermaals Trumps aanvallen op minderheden veroordeeld.



"Het is niet mijn werk mensen te vertellen welke kandidaten ze moeten steunen of wie hun stem verdient", schreef hij vorig jaar in een opiniestuk. "Maar als katholiek neem ik de bijbelse leer over het verwelkomen van de vreemdeling serieus. Het is een van de meest genoemde opdrachten in zowel het Oude als het Nieuwe Testament." Toen zijn deelname aan de inauguratie bekend werd, zei hij 'ernaar uit te zien God almachtig te vragen om onze nieuwe president te inspireren en leiden'.