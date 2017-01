19/01/17, 20:20

Binnenland Minder werklozen, meer vacatures, groot vertrouwen. Het gaat goed in Nederland. Maar het niveau van voor de economische crisis is nog ver weg.

Alle seinen staan op groen bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Of het nou het consumentenvertrouwen betreft, het producentenvertrouwen, de consumptie, de uitvoer, huizenprijzen, investeringen of het aantal vacatures; alle indicatoren die aangeven hoe het met de economie is gesteld, scoren bij het CBS bovengemiddeld tot goed.



De teksten van het CBS bij de bijbehorende cijfers buitelden van enthousiasme over elkaar heen. "Grootste stijging consumptie in zes jaar tijd, sterkste daling werkloosheid in tien jaar, het consumentenvertrouwen op het hoogste niveau in 9,5 jaar." Nederlanders kochten na jaren weer meer kleding, huishoudelijke apparaten en meubels.



Het relatief koude weer helpt de economie ook een handje, want dat jaagt de gasrekening omhoog. Maar er werd dus ook echt meer geld uitgegeven aan consumptiegoederen. De retailers vertelden verheugd dat voor het eerst in jaren de omzet in de kledingbranche in 2016 is gestegen. Het optimisme over de economie is weer net zo hoog als in 2007.







Nuance

Al zijn er ook producten die helemaal niet zo lekker meer verkopen. Denk aan nieuwe personenauto's. De Nederlander koopt liever een occasion. Of aan mobiele apparaten. Vrijwel alle Nederlanders die een smartphone, tablet of e-reader willen hebben, hebben er ook één, liet marktonderzoekbureau GfK gisteren weten. Doordat de werkloosheid ook daalt, hebben wel meer mensen geld om uit te geven. Vooral de 45-plussers profiteren. Er werken nu bijna 110.000 meer 45-plussers dan een jaar geleden. In totaal daalde de werkloosheid met 1,2 procent vergeleken met december 2015. Bijna twee op de drie mensen tussen 15 en 75 jaar heeft nu een baan.



Is er alleen maar goed nieuws? Nee. De cijfers van het CBS vertellen ook dat Nederland nog lang niet op het niveau zit van voor de economische crisis. Nu is 5,4 procent van de beroepsbevolking werkloos, dat is veel en veel beter dan de 7,9 procent in 2014, maar eind 2008 lag het percentage op slechts 3,6.



Bijna 8,5 miljoen mensen werken, maar in Nederland wonen in totaal 12,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Dat betekent dat ruim 4,3 miljoen mensen dus niet werken. Van hen wil 482.000 dat wel graag. Bijna 3,9 miljoen mensen zijn niet op zoek zoals de jonge moeder die thuisblijft voor de kinderen, of niet direct beschikbaar door bijvoorbeeld ziekte.



De werkloosheid onder jongeren is nog steeds schrikbarend hoog met meer dan 10 procent. Vooral als je weet dat het CBS nu een definitie hanteert waarbij iemand al niet meer werkloos is als hij maar één uur per week werkt. Eens per week de huis aan huis bladen rondbrengen is voldoende om mee te tellen als werkend.



En het UWV verstrekte in 2016 wel 93.000 minder nieuwe WW-uitkeringen, maar de in totaal 419.000 WW'ers zijn er nog altijd bijna twee keer zoveel dan voor de economische crisis losbrak. De daling bij bouwbedrijven, meer ruim een derde minder uitkeringen dan een jaar geleden, is wel zeer hoopgevend.