20/01/17, 02:54

© anp. Een aanhanger van Barrow staat bij de Gambiaanse ambassade in Dakar.

Buitenland De militaire interventie van West-Afrikaanse landen in Gambia is donderdagavond tijdelijk stilgelegd. Volgens een functionaris van landenbond Ecowas krijgt diplomatie nog 'een laatste kans'. De Gambiaanse leider Yahya Jammeh krijgt tot vrijdagmiddag de tijd om vrijwillig op te stappen.

De langzittende leider Jammeh weigert te vertrekken na een verkiezingsnederlaag. Mocht Jammeh vrijdag blijven, dan wordt operatie 'Herstel de Democratie' hervat. Die militaire interventie begon donderdag nadat de winnaar van de Gambiaanse presidentsverkiezingen, Adama Barrow, de ambtseed aflegde in buurland Senegal.



Een delegatie van West-Afrikaanse leiders arriveert in de loop van vrijdag in Gambia, onder wie de presidenten van Liberia, Mauritanië en Guinee. Zij proberen voor een laatste maal Jammeh ervan te overtuigen zijn functie neer te leggen, meldt de Gambiaanse staatstelevisie. Ook een VN-medewerker zal bij de gesprekken aanwezig zijn.



Omdat Jammeh weigerde plaats te maken voor zijn opvolger, trok een regionale troepenmacht van Ecowas Gambia binnen om Barrow in het zadel te helpen. Bij de operatie zijn volgens de Ecowas-functionaris zo'n 7000 manschappen betrokken. Zij moeten de Gambiaanse bevolking gaan beschermen en waken over de veiligheid.



Jammeh verloor de presidentsverkiezingen in december, maar wil na 22 jaar aan de macht te zijn geweest niet het veld ruimen. Hij erkende aanvankelijk zijn verkiezingsnederlaag, maar bedacht zich later. Het is volgens de bron uitgesloten dat Jammeh bij een eventueel vrijwillig vertrek in Gambia blijft. Hij zou eerst naar Guinee moeten reizen, om vervolgens te kiezen waar hij in ballingschap gaat.



Duizenden Gambianen besloten een mogelijk militair ingrijpen niet af te wachten en zijn op de vlucht geslagen. Taxi's die waren volgeladen met matrassen, stoelen en andere meubels staken de grens met Senegal over. De Senegalese regering schat dat al zo'n 30.000 mensen zijn gearriveerd. Ook buitenlandse toeristen zijn massaal vertrokken. Nederlandse reisorganisaties hebben al honderden vakantiegangers uit het land gehaald.