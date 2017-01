19/01/17, 18:18

Vluchtelingen Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel, VVD) vindt dat Griekenland grote steken heeft laten vallen bij het regelen van goede opvang van asielzoekers in de winterperiode. De Grieken hebben voldoende geld, mensen en andere hulp gekregen voor het winterklaar maken van de opvang.

Dijkhoff vindt dat de Grieken nu zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen en zal ze daar volgende week in een Europees overleg op aanspreken, zei hij donderdag in de Tweede Kamer.



De Kamer is verontwaardigd over de 'beschamende en zeer schrijnende situatie' op Griekse eilanden waar duizenden migranten verblijven in koude tenten en containers. De Verenigde Naties luidden daar al de noodklok over.



De vluchtelingen kwamen in Griekenland vast te zitten na de deal tussen de EU en Turkije. Dat land houdt deze mensen tegen om de zee over te steken naar Europa. Degenen die toch in Griekenland aankomen, mogen niet doorreizen maar moeten in Griekenland procederen.



Volgens de linkse oppositie verloopt alles stroef omdat het een slechte deal is. Ze vinden daarom dat Nederland en de EU de bal niet mogen neerleggen bij de Grieken. Maar Dijkhoff vindt dat hij al veel ballen heeft opgehouden en Griekenland dat nu ook zelf moet doen. Hij is niet van plan vanwege de slechte situatie snel meer vluchtelingen op te nemen uit Turkije of Griekenland.



Griekenland heeft volgens Dijkhoff in het najaar al 115 miljoen euro ontvangen van de EU om te zorgen voor warme opvang. Dat kwam boven op de 83 miljoen euro die Brussel al voor de Griekse opvang had uitgetrokken.