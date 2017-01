19/01/17, 09:25 − bron: Redactie

© epa. Een ambulance trekt een door sneeuw bedekt dorp in de Italiaanse regio Abruzzo, dicht bij het epicentrum van de aardbevingen van woensdag, binnen.

Een lawine in Italië heeft slachtoffers gemaakt toen die woensdag een hotel overspoelde in de provincie Pescara. Er zouden zo'n dertig gasten worden vermist. Waarschijnlijk werd de lawine veroorzaakt door de aardbevingen die midden Italië gisteren troffen.

Tegen het Italiaanse persbureau ANSA zeiden reddingwerkers ter plaatse dat er 'veel doden' zijn gevallen. Hoe veel mensen omkwamen door de lawine is nog niet bekend. Volgens Italiaanse media gaat het om dertig doden.



Twee hotelgasten overleefden de lawine die het hotel bedekte met een metersdikke laag sneeuw. Zij zaten buiten in een auto toen de lawine toesloeg.



Het hotel is drie verdiepingen hoog en ligt in de bergen vlakbij Farindola, in de centraal gelegen regio Abruzzo. De veiligheidsdiensten rukten woensdagavond uit na de melding dat het dak van het hotel was ingestort door een lawine, schrijven Italiaanse media. Maar door een sneeuwstorm konden zij het hotel uren later pas bereiken.



Het bergachtige midden van Italië werd woensdag opgeschrikt door aardbevingen, waarvan de zwaarste drie een kracht van meer dan vijf op de schaal van Richter hadden.



In het dorp Castel Castagna in de oostelijke provincie Teramo viel een dode. Het lichaam van het slachtoffer is gevonden onder het puin van een ingestort gebouw. Enkele plaatsen zijn van de buitenwereld afgesloten. Duizenden huishoudens hebben geen elektriciteit.



De bevingen waren tot in Rome te voelen. Gedurende de nacht vonden naschokken plaats.