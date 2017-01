Bewerkt door: redactie − 19/01/17, 03:17 − bron: ANP

Een laatste poging om een presidentscrisis in Gambia te bezweren, lijkt te zijn mislukt. De Mauritaanse president Mohamed Ould Abdel Aziz, die woensdagavond met president Yahya Jammeh van Gambia onderhandelde over zijn aftreden, is naar buurland Senegal gevlogen, meldt een bron binnen de Senegalese regering.

Daar hebben strijdtroepen uit Senegal, Nigeria en Ghana zich verzameld om in te grijpen als de president niet zelf gaat vertrekken. Aziz gaat nu in overleg met de Senegalese president, Macky Sall, over de te volgen stappen.



Senegal liet eerder weten in te zullen grijpen als Jammeh niet voor middernacht (lokale tijd) aftreedt. Die deadline is inmiddels verstreken, maar vooralsnog zijn de militairen Gambia nog niet binnengevallen.



Jammeh verloor de presidentsverkiezingen in december, maar weigert het veld te ruimen. Donderdag zou zijn opvolger Adama Barrow geïnaugureerd moeten worden.

Vreemde sfeer

Correspondent Koert Lindijer is in de Gambiaanse hoofdstad Banjul. Hij meldt aan de NOS dat er een vreemde sfeer hangt. Volgens hem kan ieder moment een invasie beginnen. De meeste winkels zijn gesloten en militairen hebben wegversperringen opgericht. 'Toch zijn ze niet overdreven nerveus.'



De afgelopen dagen verlieten tienduizenden Gambianen hun land. Zij vertrokken naar Senegal dat Gambia bijna volledig omringt.