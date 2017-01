Redactie − 18/01/17, 15:10

© epa. Een beeld van een met sneeuw bedekt huis in Amatrice, twee weken geleden. Het puin is nog niet weg.

Aardbeving Voor de vierde keer in bijna een half jaar tijd is het midden van Italië opgeschrikt door een serie aardbevingen. In de Apennijnen trilde de grond zeker drie keer in een uur tijd. De zwaarste aardbeving kende een kracht van 5.7 op de Schaal van Richter. Het lijkt erop dat er geen slachtoffer zijn.

De twee andere bevingen waren beiden 5.3 op de Schaal van Richter. De schokken werden tot in Rome (ruim honderd kilometer naar het zuidwesten) gevoeld. Daar werd de metro uit voorzorg stilgezet. Er volgden ook diverse naschokken.



De regio, die eerder ook al zuchtte onder zware aardbevingen, wordt getroffen juist op het moment dat in het gebied de elektriciteit uitgevallen is wegens heftige sneeuwval. Op sommige plekken ligt meer dan een meter sneeuw. Bovendien zijn verschillende steden nog steeds puin aan het ruimen van de laatste reeks aardbevingen, waarbij onder meer bijna driehonderd doden vielen in het dorpje Amatrice.



Ook nu ligt Amatrice in getroffen gebied. Vooral oude gebouwen liepen, opnieuw, schade op. "De situatie wordt nu wel extreem", zei de burgemeester van Canzano, een plaats in de buurt van Amatrice. "Het sneeuwt hard. We zitten zonder elektriciteit. We hopen dat het leger hier snel arriveert omdat we anders het risico lopen geïsoleerd te raken."