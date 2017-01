17/01/17, 22:34 − bron: ANP

© Bonne Kerstens. Het Rijksmuseum in Amsterdam tijdens de stroomstoring.

De grote stroomstoring vanochtend in Amsterdam heeft grote gevolgen gehad. Een groot deel van Amsterdam en omgeving was in het donker gehuld, stadsverwarming deed het niet overal even goed, operaties in het medisch centrum Slotervaart moesten worden uitgesteld en treinen reden niet of niet op tijd. Ook wordt de dood van twee mensen tijdens de storing onderzocht.

Het gaat om het overlijden van een 83-jarige vrouw, van wie de zoon geen contact kon krijgen met de meldkamer toen hij 112 belde en van een vrouw die dood gevonden werd in haar woning. Hierbij bestaat het vermoeden dat het overlijden het gevolg is van de uitval van de zuurstofvoorziening waar ze afhankelijk van was.



Ruim 360.000 huishoudens in de hoofdstad, Zaandam en Landsmeer zaten tijdelijk zonder stroom en de straatverlichting deed het op veel plekken niet. Het medisch centrum Slotervaart in Amsterdam zat drie kwartier zonder stroom omdat niet werd omgeschakeld naar het noodaggregaat. Ook het distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam werd door de storing getroffen. Daardoor konden niet alle vrachtwagens op tijd vertrekken om de supermarkten te bevoorraden.



De problemen op het spoor werden nog verergerd doordat het treinverkeer deels werd stilgelegd vanwege alarm om een verdacht pakketje op Utrecht Centraal. Het bleek loos alarm, maar het effect van de verstoringen in Amsterdam en Utrecht verspreidde zich als een olievlek over het land.



De oorzaak van de storing bij een hoogspanningsverdeelstation van Liander is nog niet bekend. Het onderzoek naar de oorzaak kan nog wel weken duren, aldus Tennet, dat gaat over de levering van elektriciteit in het hoogspanningsnet.