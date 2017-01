Door: Han Koch − 13/01/17, 19:52

© anp. De taak van de wijkagent komt in het gedrang.

Politie De wijkagent is de spil als het gaat om het vroegtijdig signaleren van radicalisering. Ook die taak komt in het gedrang wegens tekorten.

De terreurdreiging zal de komende jaren de wijkagent nog volop werk bezorgen. Hij of zij vormt de schakel tussen politie en buurtbewoners en speelt een cruciale rol in het vroegtijdig signaleren van radicalisering.



In een interne notitie van de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie, in het bezit van Trouw, wordt voorspeld dat er - naast eerder gemeld capaciteitsgebrek bij de opsporing - ook stevige tekorten dreigen bij het uitvoeren van 'de vredestaak'.



Politie en justitie melden dat "concrete dreigingssituaties de afgelopen twee jaar zijn toegenomen van 'af en toe' naar 'regelmatig'." En iedere keer na een aanslag in Europa volgt een omvangrijke inzet van de politie. Elke keer moet worden bezien of die aanslag ook effect heeft op Nederland. "Er kan geen risico worden genomen. Dit soort zaken moet altijd helemaal worden uitgelopen", staat in de notitie die door de top van de politie en het OM is omarmd, maar waarop OM noch politie commentaar geeft.

Waalwijk

© Anp. De politie wil lering trekken uit de moord op een verpleegster in Waalwijk, in 2015. De zaak diende in Breda.

De wijkagent is van groot belang in de aanpak van radicalisering. Hij praat met ouders, scholen en moskeeën teneinde de veiligheid in de wijk te verbeteren. "Voor de politie is het noodzakelijker dan ooit om een verbinding met de wijk en de bewoners te hebben", staat in de notitie.



De politie vindt dat er te weinig capaciteit is. Voor opsporing van strafbaar gedrag, maar vooral ook voor hulpverlening. De politie wil nadrukkelijk lering trekken uit een tragisch incident uit augustus 2015: de moord op Linda van de Giessen. Zij werd door haar ex-vriend vermoord op de parkeerplaats van haar werkgever, het Twee Steden ziekenhuis in Waalwijk. In een rapport over het drama kreeg de politie er stevig van langs. Die had haar zorgtaak richting Van der Giessen onvoldoende uitgevoerd en had toen ze nog leefde te veel oog gehad voor het opbouwen van een strafdossier tegen de man. De politie concludeert op basis van dit dossier dat de hulpverleningstaak te weinig aandacht krijgt.



Die is er ook voor het handhaven van de verkeersregels. Het aantal verkeersdoden nam toe na een lange periode van daling: in 2015 621 doden, tegen 570 in 2014. De politie wijt dat vooral aan een afname van het aantal staandehoudingen in het verkeer: 747.672 in 2011, 241.742 in 2015. Dat komt door het inzetten van verkeersteams bij de opsporing van misdaad of beveiliging van gebouwen. Niet alleen wegcontroles, maar ook die op het water lijden onder capaciteitsgebrek.