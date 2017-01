Door: Gert Jan Rohmensen − 13/01/17, 12:59 − bron: AP,REU,AFP

De Hongaarse cameravrouw Petra Laszlo die in 2015 migranten schopte en opzettelijk liet struikelen is daarvoor veroordeeld tot drie jaar voorwaardelijk wegens het verstoren van de openbare orde. Laszlo gaat in beroep.

De cameravrouw filmde op 8 september 2015 de stroom migranten die via Hongarije naar West-Europa probeerden te vluchten. Toen een groep door een politiecordon brak en haar links en rechts voorbij rende trapte Laszlo een jong meisje tegen haar benen en liet even later een Syrische man struikelen die zijn zoontje op zijn arm had.



De acties van de cameravrouw werden vastgelegd door andere journalisten die ter plaatse waren. Toen de beelden op internet verschenen en viraal gingen kreeg Laszlo felle kritiek uit alle hoeken van de wereld. Zij werd wegens 'onacceptabel gedrag' ontslagen door haar werkgever N1 TV, een online tv-station dat gelieerd is aan de ultrarechtse anti-immigratiepartij Jobbik.

Maatschappelijke normen

© afp. Laszlo schopte ook een vluchtend meisje tegen haar benen.

© reuters. De Syrische vluchteling en zijn zoontje die Laszlo liet struikelen werd later geïdentificeerd als Osama Abdul Mohsen, een voetbaltrainer uit Syrië. Hij kwam met zijn zoontje Zaid via Duitsland in Spanje terecht waar hij een baan kreeg aangeboden als trainer.

Tijdens de rechtszaak in de Hongaarse plaats Szeged werden de gefilmde acties van Laszlo beeld voor beeld bekeken. De cameravrouw verscheen niet in eigen persoon maar via een videoverbinding. Laszlo, die soms in tranen was, stelde het slachtoffer te zijn geworden van een 'haatcampagne' en doodsbedreigingen te hebben gekregen.



Laszlo heeft steeds volgehouden dat het om zelfverdediging ging en zei dat ze spijt heeft van haar acties. Ze stelde in paniek te zijn geraakt toen een groep vluchtelingen op haar afrende. "Het was allemaal voorbij in twee seconden", aldus Laszlo. "Iedereen schreeuwde, het was erg angstaanjagend."



Volgens rechter Illes Nanasi is het gedrag van Laszlo "in strijd met de maatschappelijke normen" en is de cameravrouw schuldig aan wanordelijk gedrag. Hij zei dat de feiten in de zaak uitsluiten dat er sprake was van zelfverdediging. Ze krijgt drie jaar voorwaardelijke celstraf.

Hoger beroep

Haar advocaat Ferenc Sipos zei dat zijn cliënte hoopt via een hoger beroep alsnog in het gelijk te worden gesteld. "Het is geen misdaad als iemand zichzelf probeert te verdedigen", aldus Sipos. "Ze was in gevaar en probeerde dat af te wenden met haar acties."



Bijna 400.000 vluchtelingen reisden in 2015 door Hongarije naar het noorden. De vluchtelingenstroom droogde op nadat de Hongaarse premier Orban een hek liet bouwen langs de zuidelijke grens en de wet op illegale grensoverschrijdingen aanscherpte.