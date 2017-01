12/01/17, 18:00

Veiligheid Rond het Binnenhof heerst nervositeit over digitale veiligheid. Met de verkiezingen van 15 maart in aantocht en de vermoedelijke Russische inbraken bij de Democratische Partij in de Verenigde Staten in het achterhoofd, lijkt ook Nederland kwetsbaar.

Deze week hield het nationaal cyber security centrum een bijeenkomst voor ICT-medewerkers van politieke partijen. Zij kregen adviezen over het voorkomen van inbraken in hun computersystemen.



Kamervoorzitter Khadija Arib stelt daarnaast een team van deskundigen in om Kamerleden te helpen bij het beveiligen van hun accounts op sociale media. Dat deed zij nadat RTL gisteren binnendrong in profielen van Kees van der Staaij (SGP) en Pieter Omtzigt (CDA). Zij gebruikten wachtwoorden die eerder bij datalekken van bepaalde websites naar buiten waren gekomen.

Veiligheidsbewustzijn

Tot nu toe was er vooral aandacht voor het beveiligen van mensen aan de top PvdA-Kamerlid Astrid Oosenburg

PvdA-Kamerlid Astrid Oosenbrug komt zelf uit de ICT-wereld en pleit al langer voor meer veiligheidsbewustzijn. "Wie is er verantwoordelijk als het Twitter-account van een Kamerlid gehackt wordt? De overheid, de Kamer, of de persoon zelf? Het is goed dat mensen wakker geschud worden."



Oosenbrug vindt dat iedereen bij politieke partijen veiligheidsmaatregelen moet nemen. "Tot nu toe was er vooral aandacht voor het beveiligen van mensen aan de top. Mensen daaronder dachten dat zij geen slachtoffer zouden worden omdat ze zelf niet over belangrijke informatie beschikken. Nu dringt het door dat je via de computer van een fractiemedewerker bij de hele partij kunt binnendringen."

Eigen verantwoordelijkheid

Het is naïef om te denken dat er geen interesse in de verkiezingen hier bestaat. D66-Kamerlid Kees Verhoeven

D66-Kamerlid Kees Verhoeven beaamt de eigen verantwoordelijkheid van partijen. "Bij hacken en digitale spionage gaat het vaak over de rol van inlichtingendiensten, maar digitale veiligheid draait in eerste instantie om simpele dingen. Mensen moet niet op verdachte links klikken en wachtwoorden gebruiken die niet makkelijk te raden zijn."



Nederland kan de komende maanden best eens in het vizier komen van kwaadwillende buitenstaanders, denkt Verhoeven. "Er is ingebroken bij de campagne van Hillary Clinton en het Duitse Parlement, dus het is naïef om te denken dat er geen interesse in de verkiezingen hier bestaat."



Ook minister van buitenlandse Bert Koenders zei gisteren dat hij hier alert op is. Hij sprak deze week tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten met veiligheidsexperts over het risico dat ook Nederland in het vizier van Russische hackers komt.