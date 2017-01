Door: Bas den Hond − 11/01/17, 22:34

© ap. Donald Trump praat met de aanstaande vicepresident Mike Pence tijdens de persconferentie.

Donald Trump heeft de lucht niet kunnen klaren tijdens de eerste persconferentie sinds zijn verkiezing tot president.

Niet met de veiligheidsdiensten - hij suggereerde dat die een rapport dat hij vrijdag kreeg, hebben gelekt. Daar staan onbevestigde beschuldigingen in over contacten tussen zijn campagne-organisatie en de Russen, en over uitspattingen van hemzelf in Moskou.

Niet met de media - hij weigerde vragen aan te horen van een verslaggever van CNN, de tv-zender die als eerste het nieuws bracht dat Trump het rapport kreeg, hoewel zonder details erover te melden. "Jullie zijn nep-nieuws." Het volledige document, opgesteld door een Britse voormalige geheim agent met veel contacten in Rusland, is inmiddels wel te vinden op sites als Buzzfeed en Slate.



Niet met de Republikeinen in het Congres - terwijl die zich nog het hoofd breken over wat een goede vervanging kan zijn van het zorgstelsel van zijn voorganger, Obamacare, en hoe snel die er moet komen, beloofde Trump een snelle afschaffing en gelijktijdige vervanging door iets veel beters.



Niet met degenen in het Congres en daarbuiten die zich zorgen maken over verstrengeling tussen zijn beleid en zijn zakelijke belangen. Hij maakte bekend dat zijn zoons Eric en Donald de Trump Organization gaan leiden en dat hijzelf alleen nog uit de media al vernemen hoe het er mee staat. Dat betekent dat hij nog steeds zal beseffen wat zijn beleid betekent voor de winstcijfers en dus voor zijn privévermogen.

Poetin

Alleen met Vladimir Poetin heeft Trump niet echt problemen. Volgens de inlichtingendiensten heeft die geprobeerd de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden, door de email van de Democratische partij en de campagne-voorzitter van Hillary Clinton te laten hacken.



Voor het eerst kon het land uit Trumps eigen mond horen dat hij dat nu gelooft. Maar op vragen of hij de strafmaatregelen zal handhaven die president Barack Obama tegen Rusland uitvaardigde, gaf hij telkens geen antwoord. En hij houdt vol: "Als Poetin Donald Trump aardig vindt, noem ik dat een voordeel, geen nadeel."



Berichten over het Russische dossier met compromitterende informatie over Trump en zijn campagne circuleerden al een tijd onder journalisten en politici. Het linkse tijdschrift Mother Jones had er al een keer over geschreven. Maar niemand kon de inhoud ervan bevestigd krijgen.



Nu bekend is dat de veiligheidsdiensten die verhalen in hun documentatie voor de aanstaande president hebben opgenomen, worden ze serieuzer genomen. Maar ze boetten, na volledige publicatie, weer aan geloofwaardigheid in doordat er een aantal fouten in bleken te staan. Zo meldt het rapport dat Trumps advocaat Michael Cohen voor overleg naar Praag zou zijn geweest. Die had op de genoemde datum echter een overleg met de basketbalcoach van zijn zoon, in Californië.



Over een vermeende seksuele uitspatting met prostituees zei Trump: "Geloof me, ik heb smetvrees."

Twittergedrag

Zijn woede over de onthullingen leverde hem weer kritiek op over zijn gebruik van Twitter als medium om zich tegen aanvallen te verdedigen. "Inlichtingendiensten hadden nooit moeten toelaten dat dit nep-nieuws werd 'gelekt'. Een laatste aanval op mij. Wonen we in Nazi-Duitsland?" schreef hij voorafgaand aan de persconferentie.



Directeur Jonathan Greenblatt van de Anti-Defamation League, die strijdt tegen anti-semitisme, noemde dat een 'trivialisering van de holocaust' en riep Trump op zijn woordkeus uit te leggen of zijn excuses te maken.



Trumps weinig presidentiële toon hielp hem de verkiezingen te winnen, maar vindt nu hij bijna president is minder waardering. In een enquête die dinsdag uitkwam, zei 37 procent van de ondervraagden dat Trump goed bezig is in zijn aanloop naar het presidentschap. Acht jaar geleden zei 70 procent dat over Obama. En 64 procent vindt dat president Trump het twitteren eraan moet geven.