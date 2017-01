Redactie − 11/01/17, 19:11

© afp. De aanstaande president Trump.

Trump wist de spanning wel op te voeren. Behalve via zijn geliefde medium Twitter liet hij wekenlang niets van zich horen. De laatste officiële persconferentie was vorig jaar op 27 juli. Maar sinds zijn verkiezing zat Donald Trump niet stil. Hij stelde zijn hele regering samen, lag in de clinch met de inlichtingendiensten en flirtte met de Russische president Poetin. Vragen stapelden zich op, maar antwoorden bleven uit. Tot vandaag, hoopten de Amerikaanse media.

Een van de belangrijkste vragen was wat er met zijn zakenimperium gaat gebeuren als hij president is. Die vraag werd vorige week opeens extra interessant toen bleek dat zijn schoonzoon en beoogde opvolger één van zijn belangrijkste presidentiele adviseurs wordt.



Volgens zijn juridische adviseurs heeft Trump zijn best gedaan zo integer mogelijk te werk te gaan, iets dat volgens de letter van de wet niet nodig zou zijn, zo werd benadrukt. Al zijn bezittingen, zowel de liquide middelen als het vastgoed, komen in een fonds dat wordt beheerd door zijn zoons Eric en Don. Tijdens zijn presidentschap mogen er geen buitenlandse deals worden gesloten en mag Trump geen weet hebben van binnenlandse deals. De enige financiële informatie die hij mag ontvangen gaat over het Trump-imperium als geheel. Met die maatregelen hoopt Trump elke schijn van belangenverstrengeling te vermijden.

Rapport met belastende informatie

De kwestie met het rapport dat CNN en Buzzfeed afgelopen nacht publiceerden en waaruit zou blijken dat Rusland belastende informatie over de aanstaande president bezit hing als een donkere wolk boven de gehele bijeenkomst. Al bij aanvang gingen vicepresident Mike Pence en Trump vol in de aanval tegen de 'walgelijke' en 'onprofessionele' media die dit soort 'valse waarheden' en 'nepnieuws' publiceerden. "Ze deden het uitsluitend voor de kliks", aldus Pence. "Persvrijheid is ook het nemen van verantwoordelijkheid."



Echt veel nieuws kwam er verder niet. De reden dat hij zo lang geen persconferentie had gehouden kwam volgens Trump vooral omdat hij 'economisch heel actief is geweest' en veel 'mooie deals' heeft gesloten met voornamelijk autofabrikanten en de medicijnenindustrie. En omdat hij druk is het creëren van banen. Aan het einde van zijn, zoals gebruikelijk voornamelijk geïmproviseerde tekst, zei hij erg uit te kijken naar zijn inauguratie. "Het wordt een mooie dag, met fijne militaire bandjes".

Vragen van de pers

De netelige vragen die volgden wist Trump slim te omzeilen of af te doen als onzin. "De Russische hack van de Democraten was niet goed, maar er zijn zoveel landen die ons hacken. Het is aan ons om ons er beter tegen te beveiligen. De Republikeinen waren immers niet te hacken."



De relatie met Rusland komt daar volgens Trump ook niet door onder druk te staan. "Ik weet zeker dat als Rusland iets had gevonden over de Republikeinen, dat ze dat ook openbaar hadden gemaakt", aldus de aanstaande president.



Of hij nu van plan is om de represaillemaatregelen van Obama ongedaan te maken? "De regering Obama heeft Islamitische Staat zo goed als geschapen. Dus om die reden hoop ik dat ik op kan schieten met president Poetin. En zo niet? Wie denkt u dan dat het Poetin moeilijker kan maken: Clinton of ik?"



Wat er gaat gebeuren met Obamacare? "Dat gaan we zo snel mogelijk afpellen en vervangen. Als mijn kabinet is geïnstalleerd komen we zo snel mogelijk met een plan. We zullen niet afwachten en het probleem van de Democraten zo snel mogelijk oplossen."



En de muur om Mexico? "Die komt er zo snel mogelijk. Ja, die moeten de Mexicanen betalen, maar daar ga ik niet op wachten. We beginnen zo snel mogelijk met de bouw. Een muur en geen hek, wel te verstaan. Mexicanen zijn prima mensen, ik neem het hun niet kwalijk dat ze misbruik van ons maken. Dat hebben wij gewoon veel te lang laten gebeuren."