verbinden Amsterdam gaat een brug bouwen over het IJ. Het college van burgemeester en wethouders heeft daar dinsdag een besluit over genomen. Het snel groeiende Amsterdam-Noord krijgt daardoor een betere verbinding met de rest van de stad.

De nieuwe oeververbinding voor fietsers en voetgangers komt tussen het Java-eiland, ten oosten van het Centraal Station, en de noordelijke oever. Over details zoals de hoogte van de brug, van belang omdat het IJ zeer druk bevaren is, heeft het college nog geen besluit genomen.



Wanneer Amsterdam deze 'sprong over het IJ' gaat maken, is nog niet precies bekend. Inwoners mogen zich eerst uitspreken over de plannen en ook de gemeenteraad moet nog een besluit nemen.



Het stadsbestuur wil in de tussentijd het aantal veerponten dat dagelijks heen en weer pendelt over het IJ vergroten. Amsterdam-Noord krijgt er nog een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug bij, over het Noordhollandsch Kanaal. Daardoor wordt onder meer filmmuseum EYE beter bereikbaar.

Noord/Zuidlijn

Met de Noord/Zuidlijn, waar vanaf 2018 metro's overheen rijden, wordt de verbinding tussen beide kanten van het IJ ook al beter. Mogelijk komt er een derde metrostation aan de noordkant van de hoofdstad. Het college besloot dinsdag de mogelijkheden daarvoor verder te verkennen. Pas in 2020 valt een besluit over dit station Sixhaven, waarvoor wel al plaats is vrijgehouden aan de nieuwe metrolijn.



Het stadsbestuur spreekt zelf van 'historische maatregelen'. Wethouder Pieter Litjens (Vervoer) zegt dat 'letterlijk al honderden jaren wordt gesproken over de beste manier om Noord met de stad te verbinden'.



Met de combinatie van brug, boten en metro moet het volgens Litjens lukken om de groeiende stroom mensen aan de andere kant van het IJ te laten uitkomen.