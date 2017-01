Maaike Homan − 10/01/17, 16:13

© anp. Panda's zijn een serieuze aangelegenheid voor de Chinezen

Diplomatie Het Ouwehands Dierenpark in Rhenen is bijna klaar met de voorbereidingen voor Pandasia, een speciaal verblijf voor twee reuzenpanda's. Een Chinese delegatie is het verblijf nu komen inspecteren.

"Het gaat er natuurlijk niet om wat ik ervan vind, maar wat de panda's ervan vinden," zegt Luo Yu. "Ik denk dat ze dit verblijf wel goedkeuren."



Yu, die een witte muts met zwarte oren draagt, is directeur van het International Cooperation Department van het Chinese Conservation and Research Centre for the Giant Panda. Een mond vol, maar panda's zijn dan ook een serieuze aangelegenheid voor de Chinezen.



Ze is samen met drie anderen gedelegeerden naar Ouwehands Dierenpark Rhenen afgereisd voor een laatste inspectie van 'Pandasia', dat het verblijf moet worden van twee reuzenpanda's en andere Aziatische diersoorten als kleine panda's en muntjaks.



Trots laat dierentuindirecteur Robin de Lange zijn gasten het gebied zien. Eerst een kleine brug over en daarachter staat het gebouw dat in traditionele Chinese stijl gebouwd is en op een tempel lijkt. "Net zoals in de Verboden Stad (een enorm paleis in Beijing, MH)", zegt De Lange. Gedelegeerde Zhong Yi, directeur van de Chinese Wildlife Conservation Association, lacht en knikt beleefd.

Hoge eisen

Het gebouw is grotendeels door Chinese bouwvakkers gemaakt. "Er zit geen spijker in die dakconstructie", zegt De Lange. De 35.000 handgemaakte dakpannen glimmen in de zon. De kleuren zijn exact hetzelfde als in gebouwen in China hebben.



Binnenin liggen de verblijven voor mannetje Wu Wen (krachtige wolk) en vrouwtje Xing Ya (elegante ster). Omdat de panda's het volgens De Lange 'niet heel goed met elkaar kunnen vinden' zullen ze gescheiden leven.



Drie dagen per jaar komen ze samen: de drie dagen dat het vrouwtje vruchtbaar is. In een kille ruimte, ver weg van enige romantiek, mogen ze dan gaan zorgen voor een nakomeling. Dat wordt een hele opgave, want mannelijke reuzenpanda's staan bekend om hun lage libido.

Babykametje met couveuse

Een pandababy is de grote wens en hoop van Ouwehands Dierenpark en de Chinezen. Er is alvast een babykamer gemaakt met couveuse. De Lange: "De panda's zullen hier vijftien jaar zijn en in het begin veel bezoekers trekken. Een baby kan voor veel bezoekers blijven zorgen. En natuurlijk is de voortplanting belangrijk."



Zhong Yi kijkt ondertussen goedkeurend rond. "Heel goed, perfect, fantastisch", is zijn indruk. "Dit wordt het grootste pandaverblijf ter wereld en het mooiste." Of met deze woorden het verblijf is goedgekeurd durft De Lange niet te zeggen. Hij heeft zo goed mogelijk aan alle, door de Chinezen, gestelde eisen voldaan.



Het meest verbaasd heeft hij zich daarbij over bamboe. Een reuzenpanda eet ruim vijftig kilo bamboe per dag. Er zijn zeker zeven soorten bamboe en de panda wil de ene dag de ene eten en de andere dag weer de andere soort, afhankelijk van de behoefte aan bepaalde voedingsstoffen. Lastig dus, al zegt Yi: "Geef de panda's gewoon altijd wat ze willen."

Bizar project

De Lange noemt 'het hele project eigenlijk bizar'. "Er komt zoveel bij kijken", zegt hij, "zoveel details. Er zijn zelfs eisen gesteld aan het geluid dat het stromende water in de binnenverblijven maakt, want daar zijn reuzenpanda's gevoelig voor."



Vandaag gaat het inspectierapport naar China en als dan alles perfect in orde is en naar wens van de reuzenpanda's, wordt het transport geregeld. Dit voorjaar moet Pandasia dan officieel opengaan.